Auf 1'650 m Höhe, ruhig und privilegiert gelegen, bietet das elegante Resort direkten Zugang zum Nationalpark von Ifrane. Fès liegt rund eine Stunde entfernt. Drei Restaurants, zwei Bars sowie eine Terrasse mit Pool sorgen für kulinarische Vielfalt. Sportbereich (2500 m²) mit u. a. Tennis, Fitness und weiteren Ballsportarten. Golf (18 Loch), Mountainbiking, Quad-Touren, Reiten sowie saisonal Skifahren, Schneeschuhwandern und Fischen ergänzen das Angebot. Das «My Spa» auf 3'500 m² bietet Körperbehandlungen, Innenpool und Jacuzzi.