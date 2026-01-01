Wasser oder Land – welche Camps zu Ihnen passen

Die Unterkünfte im Delta unterscheiden sich vor allem darin, wie viel Wasser sie umgibt. Reine Wasser-Camps setzen auf Bootsfahrten und Mokoro-Ausflüge, Land-Camps auf Pirschfahrten im Geländewagen. Viele Camps liegen dazwischen und bieten je nach Wasserstand beides an. Wenn Sie zum ersten Mal in Botswana unterwegs sind, verbinden Sie am besten zwei bis drei Camps mit unterschiedlichem Charakter – so erleben Sie das Delta von der Wasser- und von der Landseite.

Die Häuser sind meist klein und als Zeltcamps gebaut, häufig ohne Zaun zur Umgebung. Die Begleitung durch Guides gehört deshalb zum Alltag, ebenso ein fester Tagesablauf: frühe Morgenausfahrt, Pause über Mittag, zweite Ausfahrt am Nachmittag. In privaten Konzessionen sind zusätzlich Nachtpirschfahrten und geführte Buschwanderungen üblich, in den staatlichen Schutzgebieten in der Regel nicht.

Wann sich die Reise lohnt

Das Delta folgt einem eigenen Rhythmus: Das Hochwasser stammt aus dem Einzugsgebiet weiter nördlich und trifft mit Verzögerung ein – ausgerechnet während der Trockenzeit. In den Wintermonaten der Südhalbkugel ist die Vegetation niedrig, die Tiere sammeln sich am Wasser, und die Sichtungen sind entsprechend verlässlich. Rechnen Sie mit kühlen Morgenausfahrten im offenen Fahrzeug und packen Sie warme Schichten ein.

In der grünen Jahreszeit prägen Gewitterschauer, Jungtiere und Zugvögel das Delta. Die Landschaft ist dann dicht bewachsen, Sichtungen brauchen mehr Geduld, dafür ist weniger los. Wer vor allem fotografieren möchte, schätzt das weichere Licht und die Wolkenstimmungen dieser Monate.

Für wen sich das Okavango Delta eignet

Die Region passt zu Reisenden, denen Tierbeobachtung, Ruhe und Landschaft wichtiger sind als Programmvielfalt. Wer Strände, Städte oder Abendunterhaltung sucht, ist anderswo besser aufgehoben. Auch das Budget sollte stimmen: Botswana setzt bewusst nicht auf Massentourismus, die kleinen Camps in den Konzessionen bewegen sich im gehobenen Bereich. Günstiger reisen Sie mit mehr Zeit im Fahrzeug und mit Unterkünften am Rand des Deltas.

Praktisch zu wissen: Die Camps werden meist per Kleinflugzeug angeflogen, weshalb weiche Reisetaschen und ein begrenztes Gepäckgewicht vorgegeben sind. Wege innerhalb der Camps führen oft über Stege und unbefestigten Sand – bei eingeschränkter Mobilität klären wir die Eignung vorab ab. Das nördliche Botswana ist Malariagebiet; die Vorsorge besprechen Sie am besten mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Zu Mindestaltersgrenzen für Kinder fragen Sie uns bitte an.

Womit sich das Delta kombinieren lässt

Selten steht das Delta allein: Viele Rundreisen verbinden es mit dem elefantenreichen Chobe-Gebiet, mit den Victoriafällen an der Grenze zu Sambia und Simbabwe oder mit den Salzpfannen der Kalahari im Süden. Ebenso lässt sich eine Weiterreise nach Namibia oder Südafrika anschliessen. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt vom Wasserstand, von den Flugverbindungen und von Ihrer Reisezeit ab – genau dabei unterstützen wir Sie.