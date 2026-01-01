Abenteuer im Okavango Delta – unsere Spezialisten helfen
Camps und Lodges zur Wildtierbeobachtung im Norden Botswanas
Wasser oder Land – welche Camps zu Ihnen passen
Die Unterkünfte im Delta unterscheiden sich vor allem darin, wie viel Wasser sie umgibt. Reine Wasser-Camps setzen auf Bootsfahrten und Mokoro-Ausflüge, Land-Camps auf Pirschfahrten im Geländewagen. Viele Camps liegen dazwischen und bieten je nach Wasserstand beides an. Wenn Sie zum ersten Mal in Botswana unterwegs sind, verbinden Sie am besten zwei bis drei Camps mit unterschiedlichem Charakter – so erleben Sie das Delta von der Wasser- und von der Landseite.
Die Häuser sind meist klein und als Zeltcamps gebaut, häufig ohne Zaun zur Umgebung. Die Begleitung durch Guides gehört deshalb zum Alltag, ebenso ein fester Tagesablauf: frühe Morgenausfahrt, Pause über Mittag, zweite Ausfahrt am Nachmittag. In privaten Konzessionen sind zusätzlich Nachtpirschfahrten und geführte Buschwanderungen üblich, in den staatlichen Schutzgebieten in der Regel nicht.
Wann sich die Reise lohnt
Das Delta folgt einem eigenen Rhythmus: Das Hochwasser stammt aus dem Einzugsgebiet weiter nördlich und trifft mit Verzögerung ein – ausgerechnet während der Trockenzeit. In den Wintermonaten der Südhalbkugel ist die Vegetation niedrig, die Tiere sammeln sich am Wasser, und die Sichtungen sind entsprechend verlässlich. Rechnen Sie mit kühlen Morgenausfahrten im offenen Fahrzeug und packen Sie warme Schichten ein.
In der grünen Jahreszeit prägen Gewitterschauer, Jungtiere und Zugvögel das Delta. Die Landschaft ist dann dicht bewachsen, Sichtungen brauchen mehr Geduld, dafür ist weniger los. Wer vor allem fotografieren möchte, schätzt das weichere Licht und die Wolkenstimmungen dieser Monate.
Für wen sich das Okavango Delta eignet
Die Region passt zu Reisenden, denen Tierbeobachtung, Ruhe und Landschaft wichtiger sind als Programmvielfalt. Wer Strände, Städte oder Abendunterhaltung sucht, ist anderswo besser aufgehoben. Auch das Budget sollte stimmen: Botswana setzt bewusst nicht auf Massentourismus, die kleinen Camps in den Konzessionen bewegen sich im gehobenen Bereich. Günstiger reisen Sie mit mehr Zeit im Fahrzeug und mit Unterkünften am Rand des Deltas.
Praktisch zu wissen: Die Camps werden meist per Kleinflugzeug angeflogen, weshalb weiche Reisetaschen und ein begrenztes Gepäckgewicht vorgegeben sind. Wege innerhalb der Camps führen oft über Stege und unbefestigten Sand – bei eingeschränkter Mobilität klären wir die Eignung vorab ab. Das nördliche Botswana ist Malariagebiet; die Vorsorge besprechen Sie am besten mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Zu Mindestaltersgrenzen für Kinder fragen Sie uns bitte an.
Womit sich das Delta kombinieren lässt
Selten steht das Delta allein: Viele Rundreisen verbinden es mit dem elefantenreichen Chobe-Gebiet, mit den Victoriafällen an der Grenze zu Sambia und Simbabwe oder mit den Salzpfannen der Kalahari im Süden. Ebenso lässt sich eine Weiterreise nach Namibia oder Südafrika anschliessen. Welche Reihenfolge sinnvoll ist, hängt vom Wasserstand, von den Flugverbindungen und von Ihrer Reisezeit ab – genau dabei unterstützen wir Sie.
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Preis auf Anfrage
Okavango Delta
Beide Camps verkörpern ein authentisches Safari-Gefühl
Das grösste Binnendelta der Welt
Das Okavango-Delta liegt im Norden Botswanas und ist ein Naturphänomen: Der Okavango entspringt im Hochland Angolas und erreicht nie das Meer – stattdessen fächert er sich am Rand der Kalahari zu einem riesigen Mosaik aus Lagunen, Kanälen, Schilfgürteln und Inseln auf. Seit 2014 zählt das Delta zum UNESCO-Weltnaturerbe. Botswana setzt bewusst auf wenige, kleine Camps in weitläufigen Konzessionen – Safaris hier sind exklusiv, dafür erleben Sie die Tierwelt fast ohne andere Fahrzeuge.
Die Beobachtungsmöglichkeiten sind aussergewöhnlich vielfältig: Pirschfahrten auf den Inseln, Bootssafaris in den Lagunen und die lautlose Fahrt im Mokoro-Einbaum durch schmale Wasserwege. Elefanten, Löwen, Leoparden und Wildhunde sind im Delta ebenso zu Hause wie Flusspferde, Krokodile, Wasserantilopen und eine enorme Vogelwelt. Im Osten schliesst das berühmte Moremi-Wildreservat einen Teil des Deltas ein.
Eine Besonderheit bestimmt die Reiseplanung: Das Hochwasser aus Angola erreicht das Delta erst Monate nach der Regenzeit – mitten in der Trockenzeit steht das Wasser am höchsten. Die Monate von etwa Mai bis Oktober gelten deshalb als beste Reisezeit: Die Tiere konzentrieren sich auf den Inseln, und Wasseraktivitäten sind vielerorts möglich. In der grünen Sommerzeit locken dafür Jungtiere, Zugvögel und tiefere Preise.
Ausgangspunkt ist die Safari-Stadt Maun; von dort bringen Kleinflugzeuge die Gäste in die Camps – der Flug über das Delta ist bereits ein Erlebnis für sich. Häufig wird das Delta mit dem elefantenreichen Chobe-Nationalpark und den Victoriafällen kombiniert. Einen Überblick über die Destination gibt unsere Botswana-Seite.
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