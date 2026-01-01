Beschreibung

Lage Shinde ist ein zauberhafter Zufluchtsort in einer tierreichen, privaten Konzession im Okavango Delta.

Angebot Im Shinde & Shinde Footsteps wird eine Mischung aus Land- und Wasseraktivitäten angeboten. Zu den Landaktivitäten gehören Tag- und Nachtpirschfahrten, um die vielfältige Tierwelt des Okavango Deltas zu entdecken oder Buschwanderungen, um die Tierwelt von einer anderen Perspektive zu besichtigen. Zu den Wasseraktivitäten gehören Mokoro-Fahrten (traditionelle Kanufahrten) sowie Motorboot-Touren.

​​Shinde***/* ​Das Hauptgebäude erstreckt sich über mehrere Ebenen, die den Speiseraum durch Treppen mit diversen Lounges verbindet. Die Boma wird gern als Treffpunkt am Lagerfeuer zum Sternenbeobachten genutzt. Für eine angenehme Abkühlung sorgt ein Pool. Die 8 grossen Safarizelten wurden im eleganten, afrikanischen Stil erbaut. Jede Einheit verfügt über ein Badezimmer und gemütliche Veranda mit atemberaubender Sicht auf die Flutebenen.