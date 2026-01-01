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Chobe Nationalpark, Botswana

Chobe Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Reisen zu faszinierenden Tierbeobachtungen in Botswana

Der Chobe Nationalpark liegt in einer Region mit der grössten Dichte an grossen Wildtieren in Afrika. Am Chobe-Fluss befinden sich wichtige Trinkstellen für Antilopen, Elefanten, Zebras sowie Beutegreifer wie Hyänen, Geparde, Leoparde, Wildhunde und zahlreiche andere Vertreter der vielfältigen Fauna. Morastige Überflutungsflächen und dichte immergrüne Teak-Wälder begleiten den Flusslauf. Die Linyanti-Sümpfe im Nordwesten sind wichtige Rückzugsgebiete gefährdeter und geschützter Arten. Die Trockenzonen in den südlichen Bereichen des Parks bilden den Lebensraum von Spiess- und Springböcken.

Auch die beeindruckende Vogelwelt sucht ihresgleichen. Eine kaum berührte faszinierende Naturlandschaft, die unglaubliche Einblicke in die afrikanische Tierwelt vermittelt, verbunden mit Übernachtungen in Camps oder äusserst komfortablen Lodges - die Reise zum Chobe Nationalpark wird zur aufregendsten Reise Ihres Lebens! Fragen Sie unsere Afrika Spezialisten für weiterführende Informationen. Sie helfen Ihnen gern bei der Planung und Organisation Ihres persönlichen aussergewöhnlichen Reiseerlebnisses.

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