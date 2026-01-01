Machaba Camp, Little Machaba & Gomoti Plains
Okavango Delta
Beschreibung
Einleitung
Beide Camps verkörpern ein authentisches Safari-Gefühl
Lage
Machaba Camp & Little Machaba***/*
Machaba Camp & Little Machaba***/*
Die beiden Camps liegen in der 180'000 Hektar grossen Khwai Konzession im Nordosten des Okavango Deltas und grenzen an das Moremi Wildreservat. Beide Camps befinden sich auf der selben Insel, operieren aber jeweils unabhängig voneinander.
Gomoti Plains Camp****
Das Gomoti Plains Camp befindet sich am Rande des Gomoti Flusssystems. Der Gomoti-Baum, welcher dem Camp seinen Namen gibt, ist lokal als Wasserfeige bekannt und wächst entlang von Wasserläufen im Okavango Delta.
Es ist ein kleiner Baum, der manchmal nicht grösser als ein Busch wird. Die Gomoti-Bäume säumen die Wasserwege und bieten ausgezeichnete Deckung für nistende Wasservögel wie Reiher und Störche. Zudem ist die Gegend bekannt für eine grosse Tiervielfalt die auf den Gomoti-Ebenen und Wasserwegen beheimatet sind.
Angebot
Machaba Camp & Little Machaba***/*
Beide Camps sind im klassischen Stil der 50er errichtet und bieten jeweils einen Pool, eine gemütliche Lounge sowie eine kleine Bibliothek. Spa-Behandlungen können auf Wunsch angeboten werden. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug unternommen, Mokorotouren (saisonal) sowie Buschwanderungen (auf Anfrage).
Gomoti Plains Camp****
Das Haupthaus des Camps erstrahlt im klassischen Safari-Stil und bietet einen Pool, eine kleine Bibliothek und einen Souvenirshop. Die Gäste des Camps geniessen einen malerischen Ausblick auf die Nebenflüsse des Gomoti River. Zu den Aktivitäten zählen Pirschfahrten im offenen Geländefahrzeug, Buschwanderungen, Mokorofahrten und Bootstouren (saisonal). Spa-Anwendungen können auf Wunsch angeboten werden.
Beide Camps sind im klassischen Stil der 50er errichtet und bieten jeweils einen Pool, eine gemütliche Lounge sowie eine kleine Bibliothek. Spa-Behandlungen können auf Wunsch angeboten werden. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug unternommen, Mokorotouren (saisonal) sowie Buschwanderungen (auf Anfrage).
Gomoti Plains Camp****
Das Haupthaus des Camps erstrahlt im klassischen Safari-Stil und bietet einen Pool, eine kleine Bibliothek und einen Souvenirshop. Die Gäste des Camps geniessen einen malerischen Ausblick auf die Nebenflüsse des Gomoti River. Zu den Aktivitäten zählen Pirschfahrten im offenen Geländefahrzeug, Buschwanderungen, Mokorofahrten und Bootstouren (saisonal). Spa-Anwendungen können auf Wunsch angeboten werden.
Zimmer
Machaba Camp & Little Machaba***/*
Das Machaba Camp verfügt über 10 Zeltzimmer, welche alle mit einer Innen und Aussendusche ausgestattet sind. Von der Veranda geniesst man einen herrlichen Blick in die umliegende Natur. Das Little Machaba bietet 4 Safarizelte mit romantischer Aussendusche. Die Zelte verfügen über eine Holzterrasse und ermöglichen einen wunderbaren Blick auf die offene Flutebene.
Gomoti Plains Camp****
Das Camp verfügt über 10 luxuriöse Zelte, darunter 2 Familienzelte. Alle Einheiten sind mit einem en-suite Badezimmer ausgestattet und bieten eine Innen- und Aussendusche. Die leicht erhöhte Lage auf Holzdecks ermöglicht einen herrlichen Blick auf das Gomoti-Flusssystem.
Das Machaba Camp verfügt über 10 Zeltzimmer, welche alle mit einer Innen und Aussendusche ausgestattet sind. Von der Veranda geniesst man einen herrlichen Blick in die umliegende Natur. Das Little Machaba bietet 4 Safarizelte mit romantischer Aussendusche. Die Zelte verfügen über eine Holzterrasse und ermöglichen einen wunderbaren Blick auf die offene Flutebene.
Gomoti Plains Camp****
Das Camp verfügt über 10 luxuriöse Zelte, darunter 2 Familienzelte. Alle Einheiten sind mit einem en-suite Badezimmer ausgestattet und bieten eine Innen- und Aussendusche. Die leicht erhöhte Lage auf Holzdecks ermöglicht einen herrlichen Blick auf das Gomoti-Flusssystem.
Preis auf Anfrage
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