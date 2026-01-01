Machaba Camp & Little Machaba***/*

Die beiden Camps liegen in der 180'000 Hektar grossen Khwai Konzession im Nordosten des Okavango Deltas und grenzen an das Moremi Wildreservat. Beide Camps befinden sich auf der selben Insel, operieren aber jeweils unabhängig voneinander.



Gomoti Plains Camp****

Das Gomoti Plains Camp befindet sich am Rande des Gomoti Flusssystems. Der Gomoti-Baum, welcher dem Camp seinen Namen gibt, ist lokal als Wasserfeige bekannt und wächst entlang von Wasserläufen im Okavango Delta.

Es ist ein kleiner Baum, der manchmal nicht grösser als ein Busch wird. Die Gomoti-Bäume säumen die Wasserwege und bieten ausgezeichnete Deckung für nistende Wasservögel wie Reiher und Störche. Zudem ist die Gegend bekannt für eine grosse Tiervielfalt die auf den Gomoti-Ebenen und Wasserwegen beheimatet sind.