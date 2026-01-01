Beschreibung

Einleitung Gomoti ist ein traditionelles Zeltcamp inmitten des tierreichen Okavango Deltas. Es verköpert ein authentisches Safari-Gefühl.

Lage 18 km südlich von Chitabe befindet sich das Gomoti Plains Camp am Rande des Gomoti Flusssystems. Der Gomoti-Baum, welcher dem Camp seinen Namen gibt, ist lokal als Wasserfeige bekannt und wächst entlang von Wasserwegen im Okavango Delta. Es ist ein kleiner Baum, der manchmal nicht grösser als ein Busch wird. Die Gomoti-Bäume säumen die Wasserwege und bieten ausgezeichnete Deckung für nistende Wasservögel wie Reiher und Störche. Zudem ist die Gegend bekannt für eine grosse Tiervielfalt die auf den Gomoti-Ebenen und Wasserwegen gedeiht.

Angebot Das Haupthaus des Camps erstrahlt im klassischen Safari-Stil und bietet einen Swimmingpool, eine kleine Bibliothek und einen Souvenirshop. Die Gäste des Camps geniessen einen malerischen Ausblick auf die Nebenflüsse des Gomoti River. Zu den Aktivitäten zählen Pirschfahrten im offenen Geländefahrzeug, Fusssafaris, Mokorofahrten und Bootstouren (saisonal). Spa-Anwendungen können auf Wunsch angeboten werden.