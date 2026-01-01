Entdecken Sie eine Welt, die nur durch Holtstege miteinander verbunden ist. Der Hauptbereich ist von Akazienbäumen umgeben und verfügt über ist ein grosses Deck mit einer herrlichen Sicht in den Busch. Der Swimmingpool bietet an heissen Tagen ein willkommene Abkühlung. Zu den Aktivitäten zählen abwechslungsreiche Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Mokorofahrten und Bootstouren (saisonal). Begeben Sie sich bei einer Buschwanderungen auf die Spurensuche der Tiere und lernen Sie viel über die Natur und Pflanzenwelt. Geniessen Sie einen Helikopterflug und bestaunen Sie dieses faszinierende Binnendelta aus der Vogelperspektive (gegen Gebühr).