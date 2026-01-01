Sanctuary Baines' Camp
Okavango Delta
Beschreibung
Einleitung
Abenteuer, Verzauberung und natürlichen Luxus, verbunden mit afrikanischem Charme ist die Philosphie dieses intimen Camps.
Lage
Das Camp befindet sich oberhalb des Flusses in einem privaten Konzessionsgebiet, welches an das tierreiche Moremi Game Reserve grenzt.
Angebot
Entdecken Sie eine Welt, die nur durch Holtstege miteinander verbunden ist. Der Hauptbereich ist von Akazienbäumen umgeben und verfügt über ist ein grosses Deck mit einer herrlichen Sicht in den Busch. Der Swimmingpool bietet an heissen Tagen ein willkommene Abkühlung. Zu den Aktivitäten zählen abwechslungsreiche Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Mokorofahrten und Bootstouren (saisonal). Begeben Sie sich bei einer Buschwanderungen auf die Spurensuche der Tiere und lernen Sie viel über die Natur und Pflanzenwelt. Geniessen Sie einen Helikopterflug und bestaunen Sie dieses faszinierende Binnendelta aus der Vogelperspektive (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 6 auf erhöhten Plattformen erbauten Suiten verfügen über eine Terrasse mit Blick auf den Boro Fluss, der stetig Tiere anzieht und den Gästen ein «Busch-Kino» während der Siesta bietet. Gönnen Sie sich abends in der freistehenden Badewanne auf Ihrer privaten Terrasse entspannende Momenten und übernachten Sie anschliessend im «Sky-Bed» unter dem funkelnden Sternenhimmel von Afrika (das Himmelbett kann mühelos auf das Holzdeck geschoben werden).
Preis auf Anfrage
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