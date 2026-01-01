Beschreibung

Einleitung Das luxuriöse Camp liegt in der Nähe der tierreichen Chief’s Island und bietet hervorragende Tierbegegnungen in einem luxuriösen Ambiente.

Lage Das Kiri Camp liegt in einer privaten Konzession und wurde nach dem gleichnamigen Fluss benannt, welcher die idyllische Insel umfliesst, auf der das Camp errichtet wurde.

Angebot Das luxuriöse Camp steht auf erhöhten Holzplattformen und bietet einen fantastischen Ausblick über die Landschaft. Der wunderschöne Hauptbereich verfügt über einen grosszügigen Essbereich, eine Bar und eine gemütliche Lounge. An heissen Tagen sorgt ein Pool für Abkühlung. Erkunden Sie die Flora und Fauna bei spannenden Tages- und Nachtpirschfahrten, bei rassigen Bootstouren oder gleiten Sie mit einem Mokoro durch die mit Schilf und Seerosen gesäumten Wasserwege.