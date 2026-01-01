Atzaró
Okavango Delta
Beschreibung
Einleitung
Es erwartet Sie unvergessliches Safari-Erebnisse im Herzen des atemberaubenden Okavango-Deltas in Botswana. Tauchen Sie ein in eine Welt nachhaltigen Luxus und erleben Sie die faszinierende Schönheit der wilden Natur, umgeben von üppiger Vegetation und einzigartiger Tierwelt.
Lage
Das Atzaró Okavango Camp liegt eingebettet in die unberührte Schönheit des Okavango-Deltas in Botswana, einem der faszinierendsten Naturschutzgebiete der Welt. Umgeben von üppigen Palmeninseln und lebendiger Delta-Vegetation bietet die Lodge eine einzigartige Oase der Ruhe und des Luxus inmitten der wilden Natur.
Angebot
Das Camp wird vollständig mit Solarenergie betrieben und bietet die perfekte Balance zwischen nachhaltigem Leben und üppigem Komfort. Gönnen Sie sich in eine Entspannung im hauseigenen Spa, halten Sie Ihre Fitnessroutine im voll ausgestatteten Fitnessbereich ein oder nehmen Sie eine erfrischende Abkühlung im weitläufigen 20-Meter-Pool. Dank der exklusiven Lage können Sie das ganze Jahr über die reiche Vielfalt der afrikanischen Tierwelt hautnah erleben, sei es bei aufregenden Safari-Fahrten, geführten Wanderungen oder entspannten Bootsausflügen auf den malerischen Wasserwegen des Deltas.
Zimmer
Die 12 wunderschön gestalteten Suiten, aufgeteilt in private Residenzen und Villen, bieten luxuriöse Unterkünfte für einen unvergleichlichen Premium-Safari-Aufenthalt im Herzen des Okavango-Deltas. Geniessen Sie von Ihrer privaten Terrasse mit Plungepool den atemberaubenden Blick auf die majestätische Landschaft des Deltas und lauschen Sie dabei die Geräusche der Tierwelt, während Sie sich in einem harmonischen Gleichgewicht zwischen Komfort und Natur befinden.
Preis auf Anfrage
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