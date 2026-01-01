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Moremi, Botswana

Okavango Delta Reisen vom Spezialisten

Reservat der Superlative im Delta des Okavango

Wer Ferien in Botswana macht, wird sicherlich das Moremi-Schutzgebiet im Okavango-Delta besuchen. Der circa 1'700 km lange Fluss fächert sich hier in ein riesiges Binnendelta auf, bevor er in der Kalahari versickert und verdunstet. Das Reservat im Nordwesten Botswanas erschliesst sich dem Besucher von der Stadt Maun aus. Hier starten die Safaris in die einzigartige Landschaft mit ihren vielfältigen ursprünglichen Lebensräumen.

Beobachten Sie von einem Einbaum aus Warane, Krokodile, Flusspferde und die vielen Wasservögel oder gönnen Sie sich auf Ihrem Weg zur Lodge einen Rundflug! Unsere Afrika Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Planung Ihres Abenteuers.

Mombo Camp & Little Mombo CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Moremi Game Reserve
Umgeben von weiten und offenen Flutebenen liegt das Paradies von Mombo und Little Mombo. Der Ort zählt zu den besten...
Sanctuary Chief's CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Moremi Game Reserve
Bekannt für das aussergewöhnliche Mass an Service und der optimalen Lage auf der tierreichen Chief’s Island...
Tawana CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Moremi Game Reserve
Das Tawana Camp befindet sich im südöstlichen Teil des Moremi-Wildreservats im Okavango Delta.
Khwai LeadwoodHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Moremi Game Reserve
Das solarbetriebene Camp liegt versteckt unter schattenspenden Bäumen, direkt am Ufer des Khwai Flusses. Es befindet...
Camp MoremiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Moremi Game Reserve
Das Camp liegt am Rande der wunderschönen Xakanaxa Lagune, innerhalb des Moremi Wildreservates, im östlichen Teil des...
Camp XakanaxaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Moremi Game Reserve
Das Zeltcamp Xakanaxa liegt im östlichen Teil des Moremi Game Reserve und bietet das ganze Jahr über ein tolles...
Okuti CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Moremi Game Reserve
Dieses herrliche Camp liegt direkt am Fluss, der durch die Xakanaxa Lagune fliesst und bietet seinen Gästen eine Oase...

Luxus Safaris

Luxuriöse Unterkünfte ergänzen Ihre Botswana Safari perfekt

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