Okavango Delta Reisen vom Spezialisten
Reservat der Superlative im Delta des Okavango
Mombo Camp & Little Mombo Camp
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Moremi Game Reserve
Umgeben von weiten und offenen Flutebenen liegt das Paradies von Mombo und Little Mombo. Der Ort zählt zu den besten...
Sanctuary Chief's Camp
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Moremi Game Reserve
Bekannt für das aussergewöhnliche Mass an Service und der optimalen Lage auf der tierreichen Chief’s Island...
Tawana Camp
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Moremi Game Reserve
Das Tawana Camp befindet sich im südöstlichen Teil des Moremi-Wildreservats im Okavango Delta.
Khwai Leadwood
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Moremi Game Reserve
Das solarbetriebene Camp liegt versteckt unter schattenspenden Bäumen, direkt am Ufer des Khwai Flusses. Es befindet...
Camp Moremi
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Moremi Game Reserve
Das Camp liegt am Rande der wunderschönen Xakanaxa Lagune, innerhalb des Moremi Wildreservates, im östlichen Teil des...
Camp Xakanaxa
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Moremi Game Reserve
Das Zeltcamp Xakanaxa liegt im östlichen Teil des Moremi Game Reserve und bietet das ganze Jahr über ein tolles...
Okuti Camp
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Moremi Game Reserve
Dieses herrliche Camp liegt direkt am Fluss, der durch die Xakanaxa Lagune fliesst und bietet seinen Gästen eine Oase...
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