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Savuti, Botswana

Linyanti & Savuti Reisen vom Spezialisten

Wunderschön und einzigartig

Die Landschaften Botswanas sind reich an Flüssen und Wasserläufen. Dies zeigt sich vor allem im westlichen Bereich des eindrucksvollen Chobe Nationalparks, in dem Sie die Flüsse Linyanti und Savuti finden. Diese sehr fruchtbare Region, die von einer üppigen Vegetation geprägt wird, ist ein Paradies für viele verschiedene Tiere. Aus diesem Grund tummeln sich in der Region auch etliche Arten, wie zum Beispiel Gnus, Löwen und seltene Wildhunde. Wenn Sie es nicht mehr erwarten können, diese Region zu erkunden, sollten Sie schnell unsere Spezialisten kontaktieren.

Zarafa CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Linyanti Region
Das Selinda Reserve umfasst 130'000 Hektar und liegt am Ufer des Selinda Spillway. Der Wasserlauf, der das Okavango...
Duma Tau CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Linyanti Region
Der abgeschiedene Rückzugsort Duma Tau liegt entlang des Linyanti Flusses und besticht mit seiner familiären...
The Zarafa Dhow Suite Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Linyanti Region
Das Selinda Reserve umfasst 130'000 Hektar und liegt am Ufer des Selinda Spillway. Der Wasserlauf, der das Okavango...
Savute Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Savuti Region
Die Savute Safari Lodge befindet sich in einer einzigartigen Umgebung im Chobe Nationalpark, versteckt zwischen alten...
Selinda Private ReserveHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Linyanti Region
Das Selinda Reserve erstreckt sich über 130.000 Hektar und wird durch den Selinda Spillway durchzogen. Dieser...
Wilderness Kings PoolHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Linyanti Region
Ein luxuriöses und sehr persönliches Erlebnis erwartet Sie im traumhaften Kings Pool Camp. Die Sicht auf die Lagune...
Wilderness Savuti CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Savuti Region
Das Camp liegt im südlichen Teil des Linyanti Wildlife Reserves, entlang des Savuti Flussbett, welsches jahrelang...
Ghoha Hills Savuti LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Savuti Region
Die Ghoha Hills Lodge befindet sich in der Savute Region im westlichen Teil des Chobe Nationalparks, ca. 150 km...
Lagoon CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Linyanti Region
Das Camp befindet sich im 232'000 ha grossen, privaten Kwando Wildschutzgebiet, liegt unter gigantischen...
Linyanti ExpeditionsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Linyanti Region
Im Herzen des unberührten Linyanti Wildreservats bietet das Expeditions Camp ein ursprüngliches Safarierlebnis....
Lebala CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Linyanti Region
Das familiäre Camp liegt im südlichen Teil des 232'000 ha grossen Kwando Wildschutzgebiets und inmitten der...
Linyanti Bush CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Linyanti Region
Das kleine und intime Linyanti Bush Camp liegt am Rande des Linyanti Sumpfgebietes in einer privaten Konzession. Die...

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