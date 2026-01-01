Linyanti & Savuti Reisen vom Spezialisten
Wunderschön und einzigartig
Zarafa Camp
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Linyanti Region
Das Selinda Reserve umfasst 130'000 Hektar und liegt am Ufer des Selinda Spillway. Der Wasserlauf, der das Okavango...
Duma Tau Camp
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Linyanti Region
Der abgeschiedene Rückzugsort Duma Tau liegt entlang des Linyanti Flusses und besticht mit seiner familiären...
The Zarafa Dhow Suite
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Linyanti Region
Das Selinda Reserve umfasst 130'000 Hektar und liegt am Ufer des Selinda Spillway. Der Wasserlauf, der das Okavango...
Savute Safari Lodge
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Savuti Region
Die Savute Safari Lodge befindet sich in einer einzigartigen Umgebung im Chobe Nationalpark, versteckt zwischen alten...
Selinda Private Reserve
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Linyanti Region
Das Selinda Reserve erstreckt sich über 130.000 Hektar und wird durch den Selinda Spillway durchzogen. Dieser...
Wilderness Kings Pool
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Linyanti Region
Ein luxuriöses und sehr persönliches Erlebnis erwartet Sie im traumhaften Kings Pool Camp. Die Sicht auf die Lagune...
Wilderness Savuti Camp
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Savuti Region
Das Camp liegt im südlichen Teil des Linyanti Wildlife Reserves, entlang des Savuti Flussbett, welsches jahrelang...
Ghoha Hills Savuti Lodge
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Savuti Region
Die Ghoha Hills Lodge befindet sich in der Savute Region im westlichen Teil des Chobe Nationalparks, ca. 150 km...
Lagoon Camp
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Linyanti Region
Das Camp befindet sich im 232'000 ha grossen, privaten Kwando Wildschutzgebiet, liegt unter gigantischen...
Linyanti Expeditions
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Linyanti Region
Im Herzen des unberührten Linyanti Wildreservats bietet das Expeditions Camp ein ursprüngliches Safarierlebnis....
Lebala Camp
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Linyanti Region
Das familiäre Camp liegt im südlichen Teil des 232'000 ha grossen Kwando Wildschutzgebiets und inmitten der...
Linyanti Bush Camp
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Linyanti Region
Das kleine und intime Linyanti Bush Camp liegt am Rande des Linyanti Sumpfgebietes in einer privaten Konzession. Die...
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