Duba Plains Camp*****/*

Das Camp erstrahlt in uneingeschränktem Luxus mit vielen traditionellen Aspekten und ist perfekt an diese einzigartige Natur angepasst. Von den wiederverwendeten Bahnschwellen auf Ihrer Suite-Poolterrasse oder vom Hauptdeck aus haben Sie einen beeindruckenden Blick über die Überschwemmungsebene, die zahlreiche Tiere anzieht. Nach Ihrer abendlichen Pirschfahrt geniessen Sie ein Glas Wein aus dem erstklassigen Weinkeller oder wählen aus der grossen Auswahl an Premium-Gins, während Sie in Ihrem ganz persönlichen Busch-Kino die Klänge der Wildnis lauschen.

Wann immer möglich werden die Mahlzeiten unter dem funkelnden afrikanischen Sternenhimmel serviert. Der Executive Chef verwöhnt Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten auf höchstem Niveau, entweder unter dem funkelnden afrikanischen Sternenhimmel oder vielleicht in der Showküche. Die 5 luxuriösen Zelt-Suiten verfügen über einen grosszügigen Schlaf- und Wohnbereich mit Lounge sowie einem en-suite Badezimmer mit Innen- und Aussendusche. Auf Wunsch der Gäste kann das Abendessen auch ganz privat in der eigenen Zelt-Suite eingenommen werden.

Die private Terrasse mit Plungepool bietet während der Siesta eine willkommene Abkühlung. Eine gemütliche Sala lädt zu erholsamen Stunden ein. Ein Set Canon-Kameras und Swarovski-Ferngläser sind in jeder Suite enthalten. Zwischen den Aktivitäten können Sie sich in Ihrem eigenen Zimmer mit einer Massage verwöhnen lassen.



Duba Plains Suite*****/*

Die exklusiv buchbare Duba Plains Suite ist eine intime Villa mit 2 Suiten, welche den klassischen afrikanischen Safari-Stil widerspiegelt.

Die Villa wurde so konzipiert, dass sie perfekt in die einzigartige Landschaft von Duba Plains passt und die Formen und Beschaffenheiten des Schattens nutzt, um den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Das Herz der Duba Plains Suite ist ein grosser Essbereich und einer Lounge. Vom grosszügigen Holzdeck haben die Gäste einen atemberaubenden Blick auf die Flutebene und den Busch. Die Aktivitäten werden auf privater Basis durchgeführt und die Gäste der Duba Plains Suite profitieren von einem eigenen Koch und Butler.

Jede der 2 anliegenden Suiten verügt über eine Innen- und Aussendusche und eine wunderschöne Veranda mit Sala und Plungepool für gemütliche Stunden. Jede Suite ist mit einer Canon-Kamera und verschiedenen Objektiven ausgestattet.



Duba Explorers Camp****/*

Das intime Camp liegt erhöht auf einem Holzdeck. Der Hauptbereich befindet sich unter einem schattenspendenden Zelt-Segeltuch und ist auf alle Seiten offen. Dies ermöglicht einen uneingeschränkten und fantastischen Blick in die umliegende Schwemmebene.

Zum Hauptbereich gehört eine Lounge, die zu gemütlichen und erholsamen Stunden einlädt sowie ein grosser Tisch, wo das Abendessen zusammen mit dem Guide eingenommen wird. Den Abend lassen die Gäste gerne an der Feuerstelle mit einem köstlichen Glas Wein ausklingen. Lauschen Sie den Stimmen der Tiere, denn Sie sind selten so nahe wie im Duba Explorers Camp. Der einzigartige Truck-Pool, der in ein ehemaliges Militärfahrzeug eingebaut wurde, sorgt für Abkühlung.

Die 5 Zelte wurden ebenfalls auf Holzdecks erbaut. Jede Einheit verfügt über eine private Terrasse, welche zu erholsamen Stunden einladen. Der Deckenventilator und das stilvoll errichtete Open-Air-Design spenden ein angenehmes Klima.