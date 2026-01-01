Duba Camps
Okavango Delta
Beschreibung
Einleitung
Auf einer Reihe kleiner Inseln, inmitten der weiten Ebenen, beschattet von zahlreichen alten Ebenholz- und Feigenbäumen liegen die Duba Camps in einer der idyllischsten Regionen Botswanas.
Lage
Die Duba Camps liegen in einer der abgelegensten Gegenden im Okavango Delta in einem 77 000 Hektar grossen privaten Tierschutzgebiet im nördlichen Teil des Okavango Deltas. Eine Matrix von palmenbewachsenen Inseln, Flutebenen und Waldflächen machen diese Region zu einem einzigartigen Ort. Die riesigen Ebenen sind je nach Saison überflutet und bieten eine Heimat für viele Tiere. Duba Plains wird auch als das Serengeti des Okavango-Deltas betrachtet, aufgrund der aussergewöhnlichen Dichte an Wildtieren und der weiten offenen Ebenen. Auch National Geographic hat diesen Ort gewählt, um die perfekten Tierfilme zu drehen.
Angebot
Die Aktivitäten richten sich nach dem Wasserstand der Umgebung. Es werden Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug mit erfahrenen Rangern angeboten. Das Wissen der Guides über die hier heimische Tier- und Pflanzenwelt ist überwältigend und wird Sie immer wieder zum Staunen bringen. Des Weiteren wird Ihnen diese eindrückliche Natur bei Bootstouren (saisonal) oder Mokorotouren näher gebracht. Bei Buschwanderungen erleben Sie die Safari auf eine ruhige und entspannte Weise, wo man primär die kleinen Dinge der Natur wahrnimmt.
Die Aktivitäten richten sich nach dem Wasserstand der Umgebung. Es werden Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug mit erfahrenen Rangern angeboten. Das Wissen der Guides über die hier heimische Tier- und Pflanzenwelt ist überwältigend und wird Sie immer wieder zum Staunen bringen. Des Weiteren wird Ihnen diese eindrückliche Natur bei Bootstouren (saisonal) oder Mokorotouren näher gebracht. Bei Buschwanderungen erleben Sie die Safari auf eine ruhige und entspannte Weise, wo man primär die kleinen Dinge der Natur wahrnimmt.
Die Duba Camps konzentrieren sich auf Fotografie und möchten den Gästen die bestmögliche Voraussetzung bieten.
Die Fahrzeuge sind für Fotosafaris mit Kamerahalterungen und Stauraum für die Ausrüstung konzipiert. Des Weiteren steht ein Boot mit professionellen Fotostative zur Verfügung. Das Tiererlebnis ist zweifellos einzigartig. Die Region ist bekannt für die hohe Anzahl an Wildkatzen. Aber auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten. Die Kombination von Landsafari und einem absolut beeindruckenden Okavango-Delta Erlebnis bietet täglich neue Eindrücke. Die Kombination von Landsafari und einem absolut beeindruckenden Okavango-Delta Erlebnis bietet Ihnen täglich die Abwechslung, die Tierwelt aus diversen Perspektiven zu betrachten.
Zimmer
Duba Plains Camp*****/*
Die private Terrasse mit Plungepool bietet während der Siesta eine willkommene Abkühlung. Eine gemütliche Sala lädt zu erholsamen Stunden ein. Ein Set Canon-Kameras und Swarovski-Ferngläser sind in jeder Suite enthalten. Zwischen den Aktivitäten können Sie sich in Ihrem eigenen Zimmer mit einer Massage verwöhnen lassen.
Jede der 2 anliegenden Suiten verügt über eine Innen- und Aussendusche und eine wunderschöne Veranda mit Sala und Plungepool für gemütliche Stunden. Jede Suite ist mit einer Canon-Kamera und verschiedenen Objektiven ausgestattet.
Duba Plains Camp*****/*
Das Camp erstrahlt in uneingeschränktem Luxus mit vielen traditionellen Aspekten und ist perfekt an diese einzigartige Natur angepasst. Von den wiederverwendeten Bahnschwellen auf Ihrer Suite-Poolterrasse oder vom Hauptdeck aus haben Sie einen beeindruckenden Blick über die Überschwemmungsebene, die zahlreiche Tiere anzieht. Nach Ihrer abendlichen Pirschfahrt geniessen Sie ein Glas Wein aus dem erstklassigen Weinkeller oder wählen aus der grossen Auswahl an Premium-Gins, während Sie in Ihrem ganz persönlichen Busch-Kino die Klänge der Wildnis lauschen.
Wann immer möglich werden die Mahlzeiten unter dem funkelnden afrikanischen Sternenhimmel serviert. Der Executive Chef verwöhnt Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten auf höchstem Niveau, entweder unter dem funkelnden afrikanischen Sternenhimmel oder vielleicht in der Showküche. Die 5 luxuriösen Zelt-Suiten verfügen über einen grosszügigen Schlaf- und Wohnbereich mit Lounge sowie einem en-suite Badezimmer mit Innen- und Aussendusche. Auf Wunsch der Gäste kann das Abendessen auch ganz privat in der eigenen Zelt-Suite eingenommen werden.
Die private Terrasse mit Plungepool bietet während der Siesta eine willkommene Abkühlung. Eine gemütliche Sala lädt zu erholsamen Stunden ein. Ein Set Canon-Kameras und Swarovski-Ferngläser sind in jeder Suite enthalten. Zwischen den Aktivitäten können Sie sich in Ihrem eigenen Zimmer mit einer Massage verwöhnen lassen.
Duba Plains Suite*****/*
Die exklusiv buchbare Duba Plains Suite ist eine intime Villa mit 2 Suiten, welche den klassischen afrikanischen Safari-Stil widerspiegelt.
Die Villa wurde so konzipiert, dass sie perfekt in die einzigartige Landschaft von Duba Plains passt und die Formen und Beschaffenheiten des Schattens nutzt, um den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Das Herz der Duba Plains Suite ist ein grosser Essbereich und einer Lounge. Vom grosszügigen Holzdeck haben die Gäste einen atemberaubenden Blick auf die Flutebene und den Busch. Die Aktivitäten werden auf privater Basis durchgeführt und die Gäste der Duba Plains Suite profitieren von einem eigenen Koch und Butler.
Jede der 2 anliegenden Suiten verügt über eine Innen- und Aussendusche und eine wunderschöne Veranda mit Sala und Plungepool für gemütliche Stunden. Jede Suite ist mit einer Canon-Kamera und verschiedenen Objektiven ausgestattet.
Duba Explorers Camp****/*
Das intime Camp liegt erhöht auf einem Holzdeck. Der Hauptbereich befindet sich unter einem schattenspendenden Zelt-Segeltuch und ist auf alle Seiten offen. Dies ermöglicht einen uneingeschränkten und fantastischen Blick in die umliegende Schwemmebene.
Zum Hauptbereich gehört eine Lounge, die zu gemütlichen und erholsamen Stunden einlädt sowie ein grosser Tisch, wo das Abendessen zusammen mit dem Guide eingenommen wird. Den Abend lassen die Gäste gerne an der Feuerstelle mit einem köstlichen Glas Wein ausklingen. Lauschen Sie den Stimmen der Tiere, denn Sie sind selten so nahe wie im Duba Explorers Camp. Der einzigartige Truck-Pool, der in ein ehemaliges Militärfahrzeug eingebaut wurde, sorgt für Abkühlung.
Die 5 Zelte wurden ebenfalls auf Holzdecks erbaut. Jede Einheit verfügt über eine private Terrasse, welche zu erholsamen Stunden einladen. Der Deckenventilator und das stilvoll errichtete Open-Air-Design spenden ein angenehmes Klima.
Tipp vom Spezialisten
Speziell für Fotografen ausgerüstete Fahrzeuge und Boote ermöglichen mit professionellen Guides optimale Bedingungen für eine perfekte Foto-Safari in einer einzigartigen Umgebung.
ab CHF 2240.– / pro Person
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