Abu Camp
Okavango Delta
Beschreibung
Einleitung
Geniessen Sie die einmalige Tierwelt des Okavango Deltas in einem exklusiven Ambiente.
Lage
Die private und exklusive Abu Konzession umfasst 180‘000 ha und liegt an der westlichen Seite des Okavango Deltas.
Angebot
Das Camp wurde in einer einzigartigen Mischung aus schwungvollen Linien in völliger Harmonie mit der umliegenden Wildnis erbaut. Der Hauptbereich mit Lounge, Speisesaal und Bar befindet sich auf einem erhöhten Holzdeck. Der Swimmingpool bietet den Gästen nach der Pirschfahrt eine angenehme Abkühlung und der grosszügige Feuerplatz lädt zu gemütlichen Stunden unter dem afrikanischen Himmel ein. Beobachten Sie die Tierwelt im offenen Safarifahrzeug bei Pirschfahrten, bei Buschwanderungen und Mokoro-/Bootsfahrten (saisonal). Zudem können Sie einen Helikopterflug buchen (gegen Gebühr), um das Binnendelta aus einer anderen Perspektiven zu beobachten.
Zimmer
Die 6 luxuriösen Zelt-Suiten sind modern ausgestattet und verfügen über eine Innen- und Aussendusche sowie eine romantische Badewanne auf dem Aussendeck. Die grosszügige Veranda, umgeben von schattenspendenden Bäumen, bietet eine atemberaubende Sicht auf die Lagune. Der private Planschpool lädt zu einer willkommenen Abkühlung während der Siesta ein.
Preis auf Anfrage
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