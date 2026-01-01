Das Camp wurde in einer einzigartigen Mischung aus schwungvollen Linien in völliger Harmonie mit der umliegenden Wildnis erbaut. Der Hauptbereich mit Lounge, Speisesaal und Bar befindet sich auf einem erhöhten Holzdeck. Der Swimmingpool bietet den Gästen nach der Pirschfahrt eine angenehme Abkühlung und der grosszügige Feuerplatz lädt zu gemütlichen Stunden unter dem afrikanischen Himmel ein. Beobachten Sie die Tierwelt im offenen Safarifahrzeug bei Pirschfahrten, bei Buschwanderungen und Mokoro-/Bootsfahrten (saisonal). Zudem können Sie einen Helikopterflug buchen (gegen Gebühr), um das Binnendelta aus einer anderen Perspektiven zu beobachten.