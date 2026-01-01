Der Essbereich und die Lounge sind perfekt in die Natur eingebettet und strahlen im authentisch afrikanischen Dekor, wodurch die Atmosphäre und das Ambiente sehr natürlich wirken. Der Ausblick auf die Schwemmebene und die Tierwelt ist faszinierend. Der einladende Pool bietet an heissen Tagen eine willkommene Abkühlung. Es werden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Mokorofahrten (saisonal) sowie Buschwanderungen angeboten. Ein weiterer Höhepunkt ist der Helikopter-Flug (nicht inbegriffen).