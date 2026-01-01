Sanctuary Stanley's Camp
Okavango Delta
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt im Süden von Chief's Island in einer privaten Konzession, angrenzend an das Moremi Naturreservat.
Angebot
Der Essbereich und die Lounge sind perfekt in die Natur eingebettet und strahlen im authentisch afrikanischen Dekor, wodurch die Atmosphäre und das Ambiente sehr natürlich wirken. Der Ausblick auf die Schwemmebene und die Tierwelt ist faszinierend. Der einladende Pool bietet an heissen Tagen eine willkommene Abkühlung. Es werden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Mokorofahrten (saisonal) sowie Buschwanderungen angeboten. Ein weiterer Höhepunkt ist der Helikopter-Flug (nicht inbegriffen).
Zimmer
Das Camp bietet 10 luxuriös ausgestattete Safari-Zelte, jedes individuell gestaltet und mit afrikanischen Antiquitäten ausgestattet. Die grosszügige private Veranda lädt zu entspannenden Stunden während der Siesta ein.
Preis auf Anfrage
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