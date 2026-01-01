Makgadikgadi & Zentral Kalahari Reisen vom Spezialisten
Ein traumhafter Ort - Makgadikgadi
Leroo La Tau
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Makgadikgadi Pans
Fernab von jeglichen Touristenpfaden befindet sich hübsch eingebettet am Ufer des Boteti Flusses Leroo La Tau - ein...
San Camp
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Makgadikgadi Pans
Das San Camp liegt am Rande der unendlich erscheinenden Makgadikgadi Salzpfannen.
Jack's Camp
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Makgadikgadi Pans
Jack’s Camp liegt in den beeindruckenden Makgadikgadi-Salzpfannen im Herzen Botswanas.
Dinaka
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Central Kalahari Game Reserve
Das 20'000 Hektar grosse und private Reservat befindet sich an der nördlichen Grenze des Central Kalahari Game Reserves.
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