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Makgadikgadi, Botswana

Makgadikgadi & Zentral Kalahari Reisen vom Spezialisten

Ein traumhafter Ort - Makgadikgadi

Die Region rund um Makgadikgadi beeindruckt in erster Linie durch ihre riesigen Salzpfannen, die zu den grössten dieser Art auf der gesamten Welt gehören. Von einem einstmals mächtigen See, der schon vor Tausenden von Jahren austrocknete, blieben nur einige dieser aussergewöhnlichen Pfannen erhalten, die teilweise bis zu fünf Meter tief sind. Vor allem nach der Regenzeit tummeln sich in dieser sehr dünn besiedelten Gegend von Botswana zahlreiche Grasfresser wie Gnus und Zebras. Wenn Sie eine der faszinierendsten Landschaften Afrikas bestaunen möchten, sollten Sie unsere Spezialisten kontaktieren.

Leroo La TauHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Makgadikgadi Pans
Fernab von jeglichen Touristenpfaden befindet sich hübsch eingebettet am Ufer des Boteti Flusses Leroo La Tau - ein...
San CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Makgadikgadi Pans
Das San Camp liegt am Rande der unendlich erscheinenden Makgadikgadi Salzpfannen.
Jack's CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Makgadikgadi Pans
Jack’s Camp liegt in den beeindruckenden Makgadikgadi-Salzpfannen im Herzen Botswanas.
DinakaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Central Kalahari Game Reserve
Das 20'000 Hektar grosse und private Reservat befindet sich an der nördlichen Grenze des Central Kalahari Game Reserves.

Luxus Safaris

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