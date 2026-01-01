Beschreibung

Lage Das Kwetsani Camp liegt auf einer grossen, länglichen Insel, inmitten des Okavango Deltas, im 60 000 Hektar grossen und privaten Wildschutzgebiet von Jao.

Angebot Kwetsani bietet einen Pool, eine gemütliche Lounge sowie eine Aussichtsterrasse. Nebst Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug und Buschwanderungen, bietet das Camp auch Mokoro- und Bootsfahrten in den Papyrus gesäumten Kanälen an (saisonal).

Zimmer Die 5 privat gelegenen, geräumigen und grosszügig ausgestatteten Chalets stehen unter reetgedeckten Dächern. Angeschlossen an jede Unterkunft befindet sich das Badezimmer mit Innen- und Aussendusche. Von Ihrer Veranda aus haben Sie eine atemberaubende Weitsicht über das Gebiet.