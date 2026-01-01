Duba Plains Suite
Okavango Delta
Beschreibung
Lage
Die Duba Camps liegen in einer der abgelegensten Gegenden im Okavango Delta in einem 77'000 Hektar grossen privaten Tierschutzgebiet im nördlichen Teil des Okavango Deltas. Eine Matrix von palmenbepflanzten Inseln, Flutebenen und Waldflächen machen diese Region zu einem einzigartigen Ort. Die riesigen Ebenen sind je nach Saison überflutet und bieten eine Heimat für viele Tiere. Duba Plains wird auch als Masai Mara des Okavango Deltas betrachtet wegen seiner ausserordentlichen Tiervielfalt. Auch National Geographic hat diesen Ort gewählt um die perfekten Tierfilme zu drehen.
Angebot
Die Aktivitäten richten sich nach dem Wasserstand der Umgebung. Es werden Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug und mit erfahrenen Rangern angeboten. Das Wissen der Guides über die hier heimische Tierund Pflanzenwelt ist überwältigend und wird Sie immer wieder zum Staunen bringen. Des Weiteren wird Ihnen diese eindrückliche Natur bei spannenden Bootstouren näher gebracht (wasserstandabhängig) und bei Buschwanderungen erleben Sie die Safari auf eine ruhige und entspannte Weise, wo man primär die kleinen Dinge der Natur wahrnimmt.
Die Fahrzeuge sind für Fotosafaris mit Kamera-Halterungen und Stauraum für die Ausrüstung konzipiert. Des Weiteren steht ein Boot mit professioneller Fotoausrüstung zur Verfügung. Das Tiererlebnis ist zweifellos einzigartig. Die Region ist bekannt für die hohe Anzahl an Wildkatzen. Aber auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten. Die Vielfalt ist gigantisch und farbenprächtig.
Die Aktivitäten richten sich nach dem Wasserstand der Umgebung. Es werden Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug und mit erfahrenen Rangern angeboten. Das Wissen der Guides über die hier heimische Tierund Pflanzenwelt ist überwältigend und wird Sie immer wieder zum Staunen bringen. Des Weiteren wird Ihnen diese eindrückliche Natur bei spannenden Bootstouren näher gebracht (wasserstandabhängig) und bei Buschwanderungen erleben Sie die Safari auf eine ruhige und entspannte Weise, wo man primär die kleinen Dinge der Natur wahrnimmt.
Die Duba Camps konzentrieren sich auf Fotografie und möchten den Gästen die bestmögliche Ausrüstung bieten.
Die Fahrzeuge sind für Fotosafaris mit Kamera-Halterungen und Stauraum für die Ausrüstung konzipiert. Des Weiteren steht ein Boot mit professioneller Fotoausrüstung zur Verfügung. Das Tiererlebnis ist zweifellos einzigartig. Die Region ist bekannt für die hohe Anzahl an Wildkatzen. Aber auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten. Die Vielfalt ist gigantisch und farbenprächtig.
Die Kombination von Landsafari und einem absolut beeindruckenden Okavango-Delta Erlebnis bietet Ihnen täglich die Abwechslung, die Tierwelt aus diversen Perspektiven zu betrachten.
Zimmer
Duba Plains Suite *****
Vom grosszügigen Holzdeck haben die Gäste einen atemberaubenden Blick auf die Flutebene und den Busch. Die Aktivitäten werden auf privater Basis durchgeführt und die Gäste der Duba Plains Suite profitieren von einem eigenen Koch und Butler.
Duba Plains Suite *****
Die exklusiv buchbare Duba Plains Suite ist eine brandneue und intime Villa mit 2 Suiten, welche den klassischen afrikanischen Safari-Stil widerspiegelt. Die Villa wurde so konzipierte, dass sie perfekt in die einzigartige Landschaft von Duba Plains passt und die Formen und Beschaffenheiten des Schattens nutzt, um den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Das Herz der Duba Plains Suite ist ein Essbereich mit zwei Lounges.
Vom grosszügigen Holzdeck haben die Gäste einen atemberaubenden Blick auf die Flutebene und den Busch. Die Aktivitäten werden auf privater Basis durchgeführt und die Gäste der Duba Plains Suite profitieren von einem eigenen Koch und Butler.
Die 2 anliegenden Suiten verfügen über eine Innen- und Aussendusche und eine wunderschöne Veranda mit Sala und Planschpool für gemütliche Stunden. Jedem Gast steht eine Canon Kamera mit verschiedenen Objektiven zur Verfügung.
Tipp vom Spezialisten
Speziell für Fotografen ausgerüstete Fahrzeuge und Boote ermöglichen mit professionellen Guides optimale Bedingungen für eine perfekte Foto- Safari in einer einzigartigen Umgebung. Finden Sie unsere Foto-Packages auf der Katalogseite 21!
Preis auf Anfrage
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