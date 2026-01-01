Die Aktivitäten richten sich nach dem Wasserstand der Umgebung. Es werden Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug und mit erfahrenen Rangern angeboten. Das Wissen der Guides über die hier heimische Tierund Pflanzenwelt ist überwältigend und wird Sie immer wieder zum Staunen bringen. Des Weiteren wird Ihnen diese eindrückliche Natur bei spannenden Bootstouren näher gebracht (wasserstandabhängig) und bei Buschwanderungen erleben Sie die Safari auf eine ruhige und entspannte Weise, wo man primär die kleinen Dinge der Natur wahrnimmt.



Die Duba Camps konzentrieren sich auf Fotografie und möchten den Gästen die bestmögliche Ausrüstung bieten.

Die Fahrzeuge sind für Fotosafaris mit Kamera-Halterungen und Stauraum für die Ausrüstung konzipiert. Des Weiteren steht ein Boot mit professioneller Fotoausrüstung zur Verfügung. Das Tiererlebnis ist zweifellos einzigartig. Die Region ist bekannt für die hohe Anzahl an Wildkatzen. Aber auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten. Die Vielfalt ist gigantisch und farbenprächtig.



Die Kombination von Landsafari und einem absolut beeindruckenden Okavango-Delta Erlebnis bietet Ihnen täglich die Abwechslung, die Tierwelt aus diversen Perspektiven zu betrachten.