Cozumel Hotels: unsere Auswahl
Ferien in der mexikanischen Karibik
Beste Reisezeit für Cozumel
Als Hauptreisezeit gelten die Wintermonate. In der Trockenzeit fällt wenig Niederschlag, und die Sichtweiten unter Wasser sind am verlässlichsten – entsprechend gefragt sind diese Wochen, eine frühe Buchung ist sinnvoll. Der Sommer ist feuchter und schwüler, Spätsommer und Herbst fallen in die atlantische Hurrikansaison. Reisen sind auch dann möglich, verlangen aber etwas Flexibilität im Programm.
Für wen sich die Insel eignet
Cozumel passt zu Tauchern und Schnorchlern, zu Badegästen, die eine überschaubare Insel dem Trubel der grossen Festlandresorts vorziehen, und zu Paaren, die Ruhe suchen. Weniger geeignet ist die Insel, wenn Sie täglich wechselnde Kultur- und Naturziele einplanen oder ein ausgeprägtes Nachtleben erwarten. Beides bietet das Festland in grösserer Auswahl.
Genau deshalb wird Cozumel selten allein bereist. Gegenüber liegen die Riviera Maya und Playa del Carmen, im Landesinneren die Maya-Stätten von Tulum und Chichén Itzá sowie die Cenoten von Yucatán. Häufig wird die Rundreise vorangestellt und der Inselaufenthalt ans Ende gelegt, sodass die Reise mit ruhigen Tagen am Meer ausklingt.
Bei der Wahl der Unterkunft ist die Lage der entscheidende Faktor: Nähe zum Hauptort, wenn Sie Restaurants und Geschäfte zu Fuss erreichen möchten, eine Lage weiter nördlich oder südlich, wenn Ihnen Ruhe und der direkte Zugang zum Wasser wichtiger sind. Unsere Spezialisten ordnen die Unterschiede gerne für Ihre Reise ein.
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