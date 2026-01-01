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Cozumel, Mexico

Cozumel Hotels: unsere Auswahl

Ferien in der mexikanischen Karibik

Cozumel ist nicht nur wegen der traumhaften Strände und tropischen Vegetation so reizvoll, die Insel beeindruckt auch durch ihr reichhaltiges Angebot an verschiedenen Aktivitäten. Egal, ob Sie Golf spielen möchten oder doch lieber shoppen gehen, auf Cozumel ist alles möglich! Eine unvergleichliche Mischung aus Luxus und Authentizität sorgt dafür, dass Sie sich auf Cozumel direkt wohlfühlen werden. Treten Sie noch heute mit unseren Spezialisten in Kontakt, um sich von der einmaligen Atmosphäre auf Cozumel zu überzeugen und diese grossartige Insel selbst zu erleben!

Cozumel liegt der Karibikküste der Halbinsel Yucatán vorgelagert und gehört zum mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo. Erreichbar ist die Insel mit der Fähre ab Playa del Carmen oder über den eigenen Flughafen. Die Landschaft ist flach und von Kalkstein geprägt, das Inselinnere dicht bewachsen. Wer Berge, Höhenwege oder wechselnde Landschaftsbilder sucht, ist hier am falschen Ort – das Geschehen spielt sich an der Küste ab.

Die dem Festland zugewandte Westseite ist die geschützte: Hier liegen der Hauptort San Miguel, die Fähranleger und ein Grossteil der Unterkünfte, das Meer ist ruhig. Die Ostküste zeigt sich rauer, mit Brandung, offener Karibik und weitgehend unbebauten Stränden. Ein Tag entlang der Küstenstrasse genügt, um beide Seiten der Insel kennenzulernen.

Der wichtigste Grund für eine Reise nach Cozumel liegt unter Wasser: Die vorgelagerten Riffe gehören zum mesoamerikanischen Barriereriff und stehen unter Naturschutz. Tauchen und Schnorcheln prägen den Ruf der Insel. Wer nicht taucht, kommt trotzdem auf seine Rechnung – Bootsausflüge, Golf, Velo- und Rollertouren, der Hauptort mit seinen Geschäften und die Maya-Stätte San Gervasio im Inselinneren füllen die Tage.

Ein Punkt, den viele Reisende erst vor Ort bemerken: Cozumel ist ein stark frequentierter Kreuzfahrthafen. An Tagen mit mehreren Schiffen sind der Hauptort und die bekannten Ausflugsziele spürbar voller, am späteren Nachmittag wird es wieder ruhiger. Wenn Sie Betrieb meiden möchten, wählen Sie eine Unterkunft ausserhalb des Zentrums und legen Ausflüge auf den frühen Morgen.

Beste Reisezeit für Cozumel

Als Hauptreisezeit gelten die Wintermonate. In der Trockenzeit fällt wenig Niederschlag, und die Sichtweiten unter Wasser sind am verlässlichsten – entsprechend gefragt sind diese Wochen, eine frühe Buchung ist sinnvoll. Der Sommer ist feuchter und schwüler, Spätsommer und Herbst fallen in die atlantische Hurrikansaison. Reisen sind auch dann möglich, verlangen aber etwas Flexibilität im Programm.

Für wen sich die Insel eignet

Cozumel passt zu Tauchern und Schnorchlern, zu Badegästen, die eine überschaubare Insel dem Trubel der grossen Festlandresorts vorziehen, und zu Paaren, die Ruhe suchen. Weniger geeignet ist die Insel, wenn Sie täglich wechselnde Kultur- und Naturziele einplanen oder ein ausgeprägtes Nachtleben erwarten. Beides bietet das Festland in grösserer Auswahl.

Genau deshalb wird Cozumel selten allein bereist. Gegenüber liegen die Riviera Maya und Playa del Carmen, im Landesinneren die Maya-Stätten von Tulum und Chichén Itzá sowie die Cenoten von Yucatán. Häufig wird die Rundreise vorangestellt und der Inselaufenthalt ans Ende gelegt, sodass die Reise mit ruhigen Tagen am Meer ausklingt.

Bei der Wahl der Unterkunft ist die Lage der entscheidende Faktor: Nähe zum Hauptort, wenn Sie Restaurants und Geschäfte zu Fuss erreichen möchten, eine Lage weiter nördlich oder südlich, wenn Ihnen Ruhe und der direkte Zugang zum Wasser wichtiger sind. Unsere Spezialisten ordnen die Unterschiede gerne für Ihre Reise ein.

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