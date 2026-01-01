Cozumel ist nicht nur wegen der traumhaften Strände und tropischen Vegetation so reizvoll, die Insel beeindruckt auch durch ihr reichhaltiges Angebot an verschiedenen Aktivitäten. Egal, ob Sie Golf spielen möchten oder doch lieber shoppen gehen, auf Cozumel ist alles möglich! Eine unvergleichliche Mischung aus Luxus und Authentizität sorgt dafür, dass Sie sich auf Cozumel direkt wohlfühlen werden. Treten Sie noch heute mit unseren Spezialisten in Kontakt, um sich von der einmaligen Atmosphäre auf Cozumel zu überzeugen und diese grossartige Insel selbst zu erleben!

Cozumel liegt der Karibikküste der Halbinsel Yucatán vorgelagert und gehört zum mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo. Erreichbar ist die Insel mit der Fähre ab Playa del Carmen oder über den eigenen Flughafen. Die Landschaft ist flach und von Kalkstein geprägt, das Inselinnere dicht bewachsen. Wer Berge, Höhenwege oder wechselnde Landschaftsbilder sucht, ist hier am falschen Ort – das Geschehen spielt sich an der Küste ab.

Die dem Festland zugewandte Westseite ist die geschützte: Hier liegen der Hauptort San Miguel, die Fähranleger und ein Grossteil der Unterkünfte, das Meer ist ruhig. Die Ostküste zeigt sich rauer, mit Brandung, offener Karibik und weitgehend unbebauten Stränden. Ein Tag entlang der Küstenstrasse genügt, um beide Seiten der Insel kennenzulernen.

Der wichtigste Grund für eine Reise nach Cozumel liegt unter Wasser: Die vorgelagerten Riffe gehören zum mesoamerikanischen Barriereriff und stehen unter Naturschutz. Tauchen und Schnorcheln prägen den Ruf der Insel. Wer nicht taucht, kommt trotzdem auf seine Rechnung – Bootsausflüge, Golf, Velo- und Rollertouren, der Hauptort mit seinen Geschäften und die Maya-Stätte San Gervasio im Inselinneren füllen die Tage.

Ein Punkt, den viele Reisende erst vor Ort bemerken: Cozumel ist ein stark frequentierter Kreuzfahrthafen. An Tagen mit mehreren Schiffen sind der Hauptort und die bekannten Ausflugsziele spürbar voller, am späteren Nachmittag wird es wieder ruhiger. Wenn Sie Betrieb meiden möchten, wählen Sie eine Unterkunft ausserhalb des Zentrums und legen Ausflüge auf den frühen Morgen.