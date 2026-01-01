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        Hochland, Mexico

Hochland Hotels und Unterkünfte

Mexikos einzigartige Kulturschätze erleben

Lassen Sie sich faszinieren von 3.000 Jahren kultureller Vielfalt, deren Zeugnisse im mexikanischen Hochland aufeinandertreffen. Moderne Haciendas, beeindruckende Kathedralen, Missionen, bunte Märkte und grossartige archäologische Ausgrabungsstätten begeistern Kunst- und Kulturinteressierte. Die grösseren Ortschaften im Hochland sind mehrheitlich Gründungen aus der Zeit der Azteken. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten gehören der von Cortés erbaute Palast in Cuernavaca, die Klöster an den Hängen des Popocatépetl „Conventos del Volcán“ und die hochgelegene Grossstadt Toluca de Lerdo mit ihren bunten Märkten, Museen und dem einzigartigen botanischen Garten. Unsere erfahrenen Mexiko Spezialisten stellen Ihnen gerne ein individuelles Reiseprogramm zusammen.

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