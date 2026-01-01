Selva Bananito Lodge
Puerto Limon
Beschreibung
Einleitung
Eine aktive, erlebnisreiche Tour zu den Regenwaldgebieten der südlichen Karibikküste.
Lage
Die Lodge befindet sich mitten im Regenwald, an der südlichen Karibikküste, zwischen Cahuita und Puerto Limón gelegen. Von San José sind es ca. 3 Fahrstunden.
Angebot
Die Selva Bananito Lodge ist ein vorbildliches ökologisches Projekt, das mit sanftem Tourismus den Regenwald zu schützen versucht. Das Abendessen wird bei Kerzenlicht serviert.
Zimmer
Die 13 Standard Zimmer bieten Dusche/WC mit solargeheiztem Wasser und grosse Terrassen mit Hängematten. Die 6 Superior Zimmer sind etwas grösser und bieten spektakuläre Ausblicke.
Preis auf Anfrage
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