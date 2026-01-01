Beschreibung

Einleitung Eine aktive, erlebnisreiche Tour zu den Regenwaldgebieten der südlichen Karibikküste.

Lage Die Lodge befindet sich mitten im Regenwald, an der südlichen Karibikküste, zwischen Cahuita und Puerto Limón gelegen. Von San José sind es ca. 3 Fahrstunden.

Angebot Die Selva Bananito Lodge ist ein vorbildliches ökologisches Projekt, das mit sanftem Tourismus den Regenwald zu schützen versucht. Das Abendessen wird bei Kerzenlicht serviert.