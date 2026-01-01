Quer durch die USA ab San Francisco

1 . Tag San Francisco Nach Ankunft in San Francisco, individueller Transfer ins Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. 2 Nächte in San Francisco.

2 . Tag San Francisco Am Morgen lernen Sie San Francisco auf einer Stadtrundfahrt näher kennen. Am Nachmittag gibt es noch genügend Zeit, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

3 . Tag Yosemite Nationalpark - Fresno Sie verlassen die "City by the Bay" und erreichen gegen Mittag den Yosemite Nationalpark. Der beliebteste Nationalpark hat viel zu bieten: Baumgiganten, schroffe Felsen, Wälder sowie Gebirgsseen. Über das San Joaquin Tal erreichen Sie Ihr heutiges Etappenziel. 1 Nacht in Fresno.

4 . Tag Los Angeles Weiter geht die Reise durch das San Joaquin Tal, einer der landwirtschaftlich produktivsten Gegenden der USA. Um die Mittagszeit erreichen Sie Los Angeles. Sie unternehmen eine Stadtrundfahrt bei Ankunft. Zudem haben Sie die Möglichkeit, an einem faktultativen Ausflug zu den Stränden von Venice und Santa Monica teilzunehmen. 1 Nacht in Los Angeles.

5 . Tag Las Vegas Heute geht die Reise weiter durch die Mojave-Wüste bis nach Nevada. Kurz hinter der Staatsgrenze taucht schon bald Las Vegas vor Ihnen auf. Am Abend können Sie eine fakultative begleitete Nachttour durch das Lichtermeer der Stadt machen. 2 Nächte in Las Vegas.

6 . Tag Las Vegas Der ganze Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, einen Ausflug ins nahegelegene Death Valley zu buchen.

7 . Tag Grand Canyon - Williams Heute besuchen Sie den Grand Canyon. Fakultativ haben Sie die Möglichkeit, das Naturwunder mit dem Hubschrauber von oben zu erkunden. 1 Nacht in Williams.

8 . Tag Lake Powell - Bryce Canyon NP Es geht weiter durch die herrliche Landschaft Arizonas bis zum Lake Powell. Der gewaltige Stausee ist Produkt der Errichtung des Glen Canyon Damms. Am Nachmittag erreichen wir dann den Bryce Canyon Nationalpark mit seinen bizarren Gesteinsformationen und seinem herrlichen Farbspiel. 1 Nacht in der Nähe des Parks.

9 . Tag Salt Lake City - Park City Heute geht es zuerst nach Salt Lake City. Nach einer kurzen Stadtbesichtigung steht noch der Besuch des Temple Square mit einer speziellen Führung durch das Innere des neuen Mormonentempels auf dem Programm. Anschliessend geht die Fahrt weiter nach Park City, ein charmantes Alpenparadies, bekannt für seine erstklassigen Skigebiete, die lebhafte Main Street und sein olympisches Erbe. 1 Nacht in Park City.

10 . Tag West Yellowstone Sie fahren zunächst ein Stück entlang des Grossen Salzsees bis nach Idaho und schliesslich nach Wyoming. Das heutige Ziel ist West Yellowstone, das Tor zum Yellowstone Nationalpark. 1 Nacht in West Yellowstone.

11 . Tag Yellowstone NP - Cody Heute erkunden Sie den Yellowstone Nationalpark mit seinen Geysiren, heissen Quellen und vielfältiger Tierwelt. Er ist die Heimat des Old Faithful, atemberaubender Canyons, Wasserfällen und freilaufenden Bisons und gilt als Amerikas erster und bekanntester Nationalpark. Weiterfahrt nach Cody. Der Ort wurde 1896 von Buffalo Bill Cody, dem legendären Scout, gegründet. 1 Nacht in Cody.

12 . Tag Mount Rushmore - Rapid City Über die Bighorn Mountains Gebirgskette geht die Fahrt weiter nach South Dakota. Das Ziel ist Mount Rushmore, wo die Köpfe der amerikanischen Präsidenten Washington, Jefferson, Lincoln und Roosevelt im Felsen verewigt sind. 1 Nacht in der Nähe von Rapid City.

13 . Tag Badlands NP - Sioux City Quer durch den Bundesstaat South Dakota fahren Sie heute bis zum Badlands Nationalpark. Wie eine Wand türmt sich die „Badlands Wall" vor Ihnen auf. Der Park besticht durch seine eindrücklichen Kalksteinformationen. Mit etwas Glück sehen Sie Bisons und Bighorn-Schafe. Gegen Abend erreichen Sie Sioux City, wo Sie übernachten.

14 . Tag Chicago Heute verlassen Sie das Rocky Mountain Plateau und durchqueren die weiten Ebenen und Prärien des mittleren Westens. Am Ende der heutigen Fahrt liegt Chicago. 1 Nacht in Chicago.

15 . Tag Lansing Am Morgen unternehmen Sie zunächst eine Stadtrundfahrt durch Chicago. Am Nachmittag fahren Sie weiter nach Lansing, Hauptstadt dieses Bundesstaates. Die Stadt gilt auch als Geburtsort der amerikanischen Automobilindustrie. 1 Nacht in Lansing.

16 . Tag Niagarafälle Weiter geht die Fahrt Richtung Osten. Bei Port Huron überqueren Sie die kanadische Grenze. Ziel sind die gigantischen Niagarafälle. 1 Nacht in Niagara Falls.

17 . Tag Washington DC Die Reise führt Sie heute weiter quer durch den Bundesstaat Pennsylvania bis in die Hauptstadt der USA, Washington DC. Nach Ankunft gibt es noch Gelegenheit, die Stadt auf einer Abendfahrt zu entdecken (fakultativ). 2 Nächte in Washington DC.

18 . Tag Washington DC Am Morgen sehen Sie das Kapitol, die Staatsbibliothek, das Weisse Haus und einige ausgewählte Denkmäler der Stadt sowie den Friedhof von Arlington auf einer Stadtrundfahrt. Am Nachmittag bleibt noch Zeit, einige der fantastischen Museen der Stadt auf eigene Faust zu besichtigen.

19 . Tag Philadelphia Sie erreichen Amerikas „Wiege der Nation", wo seinerzeit die Unabhängigkeit erklärt wurde. Auf einer Stadtrundfahrt sehen Sie die „Liberty Bell" und vieles mehr. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. 1 Nacht in Philadelphia.

20 . Tag New York Heute erreichen Sie schliesslich New York City. Sie entdecken Manhattan zunächst auf einer Stadtrundfahrt. Freuen Sie sich auf den Central Park, den Times Square, das Finanzviertel, die Fifth Avenue und vieles mehr. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. 1 Nacht in New York City.

21 . Tag Rück- oder Weiterreise Nach dem Frühstück im Hotel endet die Reise. Individuelle Rück- oder Weiterreise.