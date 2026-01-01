Rockies & Nationalparks ab Denver

1 . Tag Denver Individuelle Anreise und Transfer mit dem Hotel-Shuttlebus zum Hotel. Vom späten Nachmittag bis Mitte Abend ist die Reiseleitung für Willkommensgespräche für Sie da. 1 Nacht in Denver.

2 . Tag Cheyenne Nach dem Frühstück geht es auf eine Orientierungsfahrt durch Denver. Danach via Rocky Mountain Nationalpark (wetterabhängiges Routing) nach Cheyenne. 1 Nacht in Cheyenne.

3 . Tag Rapid City Heute für die Fahrt zum weltbekannten Mount Rushmore, wo die riesigen US-Präsidentenköpfe bestaunt werden können. 1 Nacht in Rapid City.

4 . Tag Cody Heute werden Sie nach Cody gefahren. Die Stadt wurde durch William Cody (alias "Buffalo Bill) mitgegründet. Zeit, sich in die Welt des Wilden Westens zu begeben. 1 Nacht in Cody.

5 . Tag Yellowstone An diesem Tag steht ein Highlight auf dem Programm: Das traumhafte, geothermische Wunderland des Yellowstone Nationalpark. Heisse Quellen, Schlammlöcher und eindrückliche Geysire gilt es ebenso zu entdecken wie die Möglichkeit auf Sichtungen von Grizzly- und Schwarzbären sowie Bisons. 1 Nacht in West Yellowstone.

6 . Tag Jackson Hole Weitere Besichtigungen im Yellowstone National Park, anschliessend Weiterfahrt und Besuch des Grand Teton National Parks und Weiterfahrt nach Jackson Hole. Dort können Sie an einer Schlauchbootfahrt (fakultativ) teilnehmen, oder einfach die herrliche Szenerie der Teton Bergkette geniessen. 1 Nacht in Jackson Hole.

7 . Tag Salt Lake City Heute heisst Sie die Hauptstadt der Mormonen willkommen. Es steht eine Orientierungsfahrt zu den wichtigsten Höhepunkten wie dem Kapitol auf dem Programm. 1 Nacht in Salt Lake City.

8 . Tag Moab Die heutige Tagesetappe führt nach Moab, dem Tor zu Utah's südlichen Nationalparks. Besuch des Besucherzentrums des Arches Nationalparks und danach Erkundung des Parks. Er ist bekannt für seine über 2'000 natürlichen Sandsteinbögen in einer atemberaubenden Umgebung. 1 Nacht in Moab.

9 . Tag Bryce Canyon Nationalpark Weiter geht die Fahrt zum Capitol Reef Nationalpark. Dieser wird gegen Mittag kurz erkundet wie auch das Besucherzentrum angeschaut. Am Nachmittag steht mit dem Bryce Canyon Nationalpark und mehreren Fotostopps bereits das nächste Highlight auf dem Programm. 1 Nacht beim Bryce Canyon.

10 . Tag Kayenta Die Tagesetappe führt direkt ins eindrückliche Monument Valley samt Fotopause am indianischen Besucherzentrum. Unter der Leitung der Navajo Indianer kann (fakultativ) an einer 2.5 stündigen Tour durch die Westernlandschaft teilgenommen werden. 1 Nacht in Kayenta.

11 . Tag Grand Canyon Nationalpark Ein schier endloser Ausblick in Ferne und Tiefe erwartet Sie beim Grand Canyon. Hier können Sie die Ausblicke mittels kleiner Wanderungen am Rande der Schluchten oder von einem der verschiedenen Aussichtspunkte geniessen. Wer mag, kann das Naturwunder auch aus der Vogelperspektive mittels Helikopterrundflug bestaunen (fakultativ). 1 Nach beim Grand Canyon.

12 . Tag Las Vegas Heute heisst es: Viva Las Vegas. Auf einer (fakultativen) Abendtour werden Ihnen die berühmtesten Casinos und Sehenswürdigkeiten gezeigt. Auch besteht die Möglichkeit, die Entertainmenthauptstadt auf eigene Faust zu entdecken. 1 Nacht in Las Vegas.

13 . Tag Palm Springs Nach dem Frühstück geht die Fahrt weiter in Richtung Westen. Besuch des Joshua Tree National Parks mit kleinem Rundgang und Weiterfahrt nach Palm Springs.

14 . Tag Los Angeles Der Pazifik ruft und so geht es von Palm Springs nach San Diego, wo eine Orietierungsfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vor Ihnen liegt. Weiterfahrt nach Los Angeles. 2 Nächte in der Region von Los Angeles.

15 . Tag Los Angeles Am Morgen geht es los zu einer halbtägigen Stadtrundfahrt nach Downtown Los Angeles und Hollywood. Anschliessend besteht die Möglichkeit, die Strandgemeinden bei LA zu besuchen (fakultativ). Am Abend können Sie an einem letzten gemeinsamen Ausflug teilnehmen (fakultativ).

16 . Tag Rück- oder Weiterreise Nach dem Frühstück geht es selbständig mit dem Hotelshuttlebus an den Flughafen. Möglichkeit einer individuellen Verlängerung oder Weiterreise.