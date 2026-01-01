Der magische Westen ab San Francisco
Der magische Westen ab San Francisco
ab CHF 2435.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights:
- San Francisco, Los Angeles und Las Vegas
- Grand Canyon & Bryce Canyon
- Eindrückliches Monument Valley
- Naturwunder Yosemite Nationalpark
14 Tage / 13 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag San Francisco
Individuelle Anreise nach San Francisco und Transfer zum Hotel in Eigenregie. Begrüssung durch die Reiseleitung. 2 Nächte im Holiday Inn Express Fisherman's Wharf o.ä.
2. Tag San Francisco
Vormittags erhalten Sie während einer Stadtrundfahrt einen Überblick über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie z. B. Fisherman’s Wharf und die Golden Gate Bridge. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung für weitere Erkundungen.
3. Tag Monterey / Arroyo Grande
Fahrt nach Monterey. Nach dem Besuch der Cannery Row, die durch den Roman «Strasse der Ölsardinen» von John Steinbeck bekannt wurde, geht es weiter durch das Landesinnere nach Arroyo Grande. 1 Nacht im Best Western Casa Grande o.ä.
4. Tag Los Angeles
Sie statten dem schönen, vom mexikanischen, amerikanischen und europäischen Flair geprägten Küstenort Santa Barbara einen Besuch bevor es nach Los Angeles weitergeht. Optional bietet die Reiseleitung eine Abendtour in Los Angeles an, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. 2 Nächte im Four Points by Sheraton Los Angeles Westside o.ä.
5. Tag Los Angeles
Der heutige Tag startet mit einer Stadtrundfahrt unter anderem durch Downtown und Hollywood mit dem Chinese Theatre. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Optional kann ein Besuch des Getty Centers gebucht werden. In diesem Museum hat der Milliardär Jean Paul Getty etwa 50'000 Kunstwerke, wie Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Manuskripte und Fotografien zusammen-getragen und der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Central Garden bildet das Herzstück des Getty Centers und beherbergt 500 verschiedene Pflanzen. Bei klarem Wetter können Sie die Aussicht auf den Pazifik, die San Gabriel Mountains und das Tiefland von Los Angeles bestaunen.
6. Tag Phoenix / Scottsdale
Von der Küste geht die Reise ins Landesinnere, durch das Coachella Valley nach Phoenix/Scottsdale. Am Nachmittag fahren Sie durch die Kakteenwelt der Sonorawüste. 1 Nacht im Hyatt Place Scottsdale Old Town o.ä.
7. Tag Grand Canyon Nationalpark
Fahrt durch die Wüste Arizonas über den Black Canyon Highway nach Sedona. Weiterfahrt zum Grand Canyon. Nachmittags kann gegen Aufpreis ein Helikopterrundflug über das Naturwunder gebucht werden. 1 Nacht ausserhalb des Parks im Grand Canyon Plaza Hotel o.ä.
8. Tag Monument Valley / Page
Fahrt zum Monument Valley. Fotopause am indianischen Besucherzentrum. Optional kann eine ca. 2.5 stündige Tour unter der Führung von Navajo Indianern durch diese typische Western-Landschaft gebucht werden. Anschliessend geht die Reise weiter nach Page in der Nähe des Lake Powell. 1 Nacht im Best Western Plus at Lake Powell o.ä.
9. Tag Bryce Canyon Nationalpark
Bevor Sie Richtung Bryce Canyon aufbrechen, spazieren Sie zum Aussichtspunkt des Horseshoe Bend. Geniessen Sie die Aussicht auf diese eindrückliche Flussschlaufe. Weiterfahrt zum Bryce Canyon Nationalpark mit verschiedenen Fotostopps und Zeit, um die Wanderwege zu erforschen. 1 Nacht beim Parkeingang in der Bryce View Lodge o.ä.
10. Tag Las Vegas
Das heutige Ziel ist die Glitzer- und Glamourmetropole Las Vegas, die Sie im Verlauf des Nachmittags erreichen. Ihre Reiseleitung wird Ihnen einige der Kasinos vorstellen und mit etwas Glück können Sie vielleicht die Wasserfontänen am Bellagio Resort sehen. Des Weiteren werden Sie die beeindruckende Lichtershow Fremont Street Experience im alten Stadtkern erleben. 2 Nächte im The Strat o.ä.
11. Tag Las Vegas
Der Tag steht zur freien Verfügung. Erholen Sie sich einfach am Pool oder erkunden Sie den «Strip». Ihre Reiseleitung bietet Ihnen vor Ort verschiedene optionale Ausflugsmöglichkeiten an.
12. Tag Death Valley / Fresno
Heute geht es durch das Death Valley (wetter- und temperaturabhängig) in das Sport- und Erholungsgebiet Mammoth Lakes oder durch das fruchtbare San Joaquin Valley in die Region Fresno. 1 Nacht in Mammoth Lakes im The Outbound Hotel o.ä. oder in Tulare im Hillstone Inn o.ä.
13. Tag Yosemite Nationalpark / Modesto
Das heutige Highlight ist der Besuch des Yosemite Nationalparks mit verschiedenen Fotostopps und Zeit für einen Spaziergang. 1 Nacht in Modesto im Ramada by Wyndham o.ä.
14. Tag San Francisco
Die Reise endet in San Francisco. Es erfolgt ein Stopp in der Innenstadt zum Absetzen der Gäste, die eine Verlängerung gebucht haben und ein weiterer Stopp am San Francisco International Airport gegen 11 Uhr vormittags, für die Gäste, die heute ihren Rückflug antreten. Ende der Rundreise. Individuelle Rück- oder Weiterreise.
Busrundreise 14 Tage ab/bis San Francisco
- Rundreise mit lokaler deutsch sprechender Reiseleitung ab / bis San Francisco
- Fahrt im modernen, klimatisierten Reisebus
- 13 Übernachtungen in Touristen- und Mittelklassehotels, in den Nationalparks teilweise einfachere Unterkünfte
- Tägliches Frühstück
- Stadtrundfahrt San Francisco und Los Angeles
- alle Nationalparkgebühren
- Gepäckservice (1 Koffer pro Person)
- Nationalparkgebühren
- Reisedokumentation
- Taxen und Steuern
- Transfer ab Flughafen
- Mahlzeiten & Getränke
- Optionale Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
- Maximal 52 Teilnehmer resp.
25 Teilnehmer, je nach Abfahrtsdatum
- Mindestalter: 7 Jahre
- Die Fahrt durch das Death Valley ist in den Sommermonaten hitzeabhängig.
- Falls der Tioga Pass geschlossen ist führt die Fahrt via Fresno.
Preise
14 Tage / 13 Nächte ab CHF 2435.– / pro Person