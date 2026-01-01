Der magische Westen ab San Francisco

1 . Tag San Francisco Individuelle Anreise nach San Francisco und Transfer zum Hotel in Eigenregie. Begrüssung durch die Reiseleitung. 2 Nächte im Holiday Inn Express Fisherman's Wharf o.ä.

2 . Tag San Francisco Vormittags erhalten Sie während einer Stadtrundfahrt einen Überblick über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie z. B. Fisherman’s Wharf und die Golden Gate Bridge. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung für weitere Erkundungen.

3 . Tag Monterey / Arroyo Grande Fahrt nach Monterey. Nach dem Besuch der Cannery Row, die durch den Roman «Strasse der Ölsardinen» von John Steinbeck bekannt wurde, geht es weiter durch das Landesinnere nach Arroyo Grande. 1 Nacht im Best Western Casa Grande o.ä.

4 . Tag Los Angeles Sie statten dem schönen, vom mexikanischen, amerikanischen und europäischen Flair geprägten Küstenort Santa Barbara einen Besuch bevor es nach Los Angeles weitergeht. Optional bietet die Reiseleitung eine Abendtour in Los Angeles an, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. 2 Nächte im Four Points by Sheraton Los Angeles Westside o.ä.

5 . Tag Los Angeles Der heutige Tag startet mit einer Stadtrundfahrt unter anderem durch Downtown und Hollywood mit dem Chinese Theatre. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Optional kann ein Besuch des Getty Centers gebucht werden. In diesem Museum hat der Milliardär Jean Paul Getty etwa 50'000 Kunstwerke, wie Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Manuskripte und Fotografien zusammen-getragen und der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Central Garden bildet das Herzstück des Getty Centers und beherbergt 500 verschiedene Pflanzen. Bei klarem Wetter können Sie die Aussicht auf den Pazifik, die San Gabriel Mountains und das Tiefland von Los Angeles bestaunen.

6 . Tag Phoenix / Scottsdale Von der Küste geht die Reise ins Landesinnere, durch das Coachella Valley nach Phoenix/Scottsdale. Am Nachmittag fahren Sie durch die Kakteenwelt der Sonorawüste. 1 Nacht im Hyatt Place Scottsdale Old Town o.ä.

7 . Tag Grand Canyon Nationalpark Fahrt durch die Wüste Arizonas über den Black Canyon Highway nach Sedona. Weiterfahrt zum Grand Canyon. Nachmittags kann gegen Aufpreis ein Helikopterrundflug über das Naturwunder gebucht werden. 1 Nacht ausserhalb des Parks im Grand Canyon Plaza Hotel o.ä.

8 . Tag Monument Valley / Page Fahrt zum Monument Valley. Fotopause am indianischen Besucherzentrum. Optional kann eine ca. 2.5 stündige Tour unter der Führung von Navajo Indianern durch diese typische Western-Landschaft gebucht werden. Anschliessend geht die Reise weiter nach Page in der Nähe des Lake Powell. 1 Nacht im Best Western Plus at Lake Powell o.ä.

9 . Tag Bryce Canyon Nationalpark Bevor Sie Richtung Bryce Canyon aufbrechen, spazieren Sie zum Aussichtspunkt des Horseshoe Bend. Geniessen Sie die Aussicht auf diese eindrückliche Flussschlaufe. Weiterfahrt zum Bryce Canyon Nationalpark mit verschiedenen Fotostopps und Zeit, um die Wanderwege zu erforschen. 1 Nacht beim Parkeingang in der Bryce View Lodge o.ä.

10 . Tag Las Vegas Das heutige Ziel ist die Glitzer- und Glamourmetropole Las Vegas, die Sie im Verlauf des Nachmittags erreichen. Ihre Reiseleitung wird Ihnen einige der Kasinos vorstellen und mit etwas Glück können Sie vielleicht die Wasserfontänen am Bellagio Resort sehen. Des Weiteren werden Sie die beeindruckende Lichtershow Fremont Street Experience im alten Stadtkern erleben. 2 Nächte im The Strat o.ä.

11 . Tag Las Vegas Der Tag steht zur freien Verfügung. Erholen Sie sich einfach am Pool oder erkunden Sie den «Strip». Ihre Reiseleitung bietet Ihnen vor Ort verschiedene optionale Ausflugsmöglichkeiten an.

12 . Tag Death Valley / Fresno Heute geht es durch das Death Valley (wetter- und temperaturabhängig) in das Sport- und Erholungsgebiet Mammoth Lakes oder durch das fruchtbare San Joaquin Valley in die Region Fresno. 1 Nacht in Mammoth Lakes im The Outbound Hotel o.ä. oder in Tulare im Hillstone Inn o.ä.

13 . Tag Yosemite Nationalpark / Modesto Das heutige Highlight ist der Besuch des Yosemite Nationalparks mit verschiedenen Fotostopps und Zeit für einen Spaziergang. 1 Nacht in Modesto im Ramada by Wyndham o.ä.

14 . Tag San Francisco Die Reise endet in San Francisco. Es erfolgt ein Stopp in der Innenstadt zum Absetzen der Gäste, die eine Verlängerung gebucht haben und ein weiterer Stopp am San Francisco International Airport gegen 11 Uhr vormittags, für die Gäste, die heute ihren Rückflug antreten. Ende der Rundreise. Individuelle Rück- oder Weiterreise.