Salt Lake City Hotels im Überblick
Die Hauptstadt Utahs
Central 9th Market
Der Central 9th Market in Salt Lake City, bekannt für sein hausgemachtes Focaccia-Brot, überzeugt mit einer Auswahl an köstlichen Sandwiches, holzgefeuerten Pizzen und täglich wechselnden Gerichten aus frischen, hochwertigen Zutaten.
Antelope State Park
Ein Ausflug zum Antelope Island State Park im Great Salt Lake, ideal am frühen Morgen oder im Rahmen einer geführten Tour, bietet eindrucksvolle Landschaften, weite Ausblicke über den See und spannende Tierbeobachtungen.
Big Cottonwood Canyon
Der 24 km lange Canyon, Big Cottonwood, bietet Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren, Picknicken, Klettern und Angeln.
Fisher Brewing Company
Die Fisher Brewing Company, ein entspannter Treffpunkt nach einem Tag voller Outdoor-Erlebnisse, bietet von der Dachterrasse aus einen herrlichen Blick auf die Wasatch Mountains – ergänzt durch lokale Foodtrucks der perfekte Ort, um den Tag ausklingen zu lassen.
Historic Temple Square
Temple Square, ein historisches Wahrzeichen im Zentrum von Salt Lake City, zeichnet sich durch sorgfältig gestaltete Gärten, beeindruckende Architektur und informative Besuchereinrichtungen aus – ein lohnenswerter Ort für einen Einblick in die Geschichte und Kultur der Region.
Maven District
Ein Viertel mit lokalen Geschäften, die von Frauen geführt werden, lebendigen Wohnhäusern, Boutique-Hotel-Suiten, Arbeits- und Veranstaltungsräumen und einem Pilates-Studio.
Natural History Museum of Utah
Ein Highlight ist das Natural History Museum of Utah, das 1963 gegründet wurde. Am Fusse der Wasatch Mountains gelegen und nur wenige Kilometer vom Zentrum Salt Lake Citys entfernt, bietet es nicht nur faszinierende Ausstellungen, sondern auch einen beeindruckenden Panoramablick. Die Sammlung umfasst Themen wie Astronomie, Geografie, Geologie und Biologie.
Auf den Spuren des Wilden Westens
ab CHF 1975.– / pro Person
ab Denver bis Salt Lake City
Highlights: Bekannte und unbekannte Nationalparks, Unterschiedlichste Landschaften von den Rocky Mountains über die...
16 Tage / 15 Nächte
Individuelle Bahnreise - Canyon Spirit
ab CHF 1470.– / pro Person
ab Denver bis Salt Lake City
Highlights: Eindrückliche Canyon-Landschaften, Bergpanorama der Rocky Mountains, ERstklassiges Bahnerlebnis
12 Tage / 11 Nächte
Nationalparks der Rocky Mountains
ab CHF 3020.– / pro Person
ab/bis San Francisco
Highlights: Verschiedene Nationalparks im Nordwesten der USA , Viele landschaftliche Highlights entlang der Küste und...
22 Tage / 21 Nächte
Outdoor-Abenteuer in Salt Lake City
ab CHF 420.– / pro Person
ab/bis Salt Lake City
Highlights: Salt Lake City aktiv erleben, Naturhighlights der Umgebung, Genuss und Spass
5 Tage / 4 Nächte
Salt Lake City entdecken
ab CHF 340.– / pro Person
ab/bis Salt Lake City
Highlights: Abwechslungsreiche Eindrücke, Natur und Kultur, Kulinarische Vielfalt
5 Tage / 4 Nächte
The Peery Salt Lake City Downtown
ab CHF 128.– / pro Person
Salt Lake City
Das Hotel aus dem Jahr 1910 befindet sich Stadtzentrum, nur 2 Blocks vom Pinoeer Park und ca. 10 Gehminuten vom...
evo Hotel Salt Lake City
ab CHF 87.– / pro Person
Salt Lake City
Etwas südlich des Stadtzentrums gelegen. Zum Bahnhof sind es nur ca. 5 Fahrminuten. Der Temple Square im Zentrum der...
Spezialisten-Team
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Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Anbindung
Salt Lake City liegt auf rund 1300 Metern Höhe in einem weiten Talkessel – im Osten steigen die Wasatch Mountains steil an, im Nordwesten glitzert der Great Salt Lake, der grösste Salzsee der westlichen Hemisphäre. Für Reisende ist die Stadt vor allem als Tor zum amerikanischen Südwesten interessant: Utahs berühmte Nationalparks – Zion, Bryce Canyon, Arches, Canyonlands und Capitol Reef – liegen allesamt in erreichbarer Distanz für eine Rundreise. Wer eine Mietwagen- oder Camperreise durch den Südwesten plant, startet hier ruhiger und entspannter als in den grossen Metropolen.
Das Klima ist kontinental: Die Sommer sind heiss und trocken, die Winter kalt und schneereich. Für Städtebesuch und Rundreisen eignen sich die Monate Mai bis Oktober am besten; Frühling und Herbst sind angenehm mild. Im Winter zeigt die Region ihr zweites Gesicht: Die Skigebiete in den Wasatch Mountains – Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2002 – sind vom Stadtzentrum aus in kurzer Fahrzeit erreichbar und berühmt für ihren lockeren Pulverschnee. Der internationale Flughafen liegt nur wenige Kilometer westlich der Innenstadt, was Salt Lake City zu einem unkomplizierten Start- oder Endpunkt Ihrer USA Reise macht.
Unsere Spezialisten kombinieren die Stadt gerne mit einer Route durch die Canyonlandschaften Utahs – fragen Sie nach Ihrem persönlichen Reisevorschlag.
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