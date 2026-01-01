Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Anbindung

Salt Lake City liegt auf rund 1300 Metern Höhe in einem weiten Talkessel – im Osten steigen die Wasatch Mountains steil an, im Nordwesten glitzert der Great Salt Lake, der grösste Salzsee der westlichen Hemisphäre. Für Reisende ist die Stadt vor allem als Tor zum amerikanischen Südwesten interessant: Utahs berühmte Nationalparks – Zion, Bryce Canyon, Arches, Canyonlands und Capitol Reef – liegen allesamt in erreichbarer Distanz für eine Rundreise. Wer eine Mietwagen- oder Camperreise durch den Südwesten plant, startet hier ruhiger und entspannter als in den grossen Metropolen.

Das Klima ist kontinental: Die Sommer sind heiss und trocken, die Winter kalt und schneereich. Für Städtebesuch und Rundreisen eignen sich die Monate Mai bis Oktober am besten; Frühling und Herbst sind angenehm mild. Im Winter zeigt die Region ihr zweites Gesicht: Die Skigebiete in den Wasatch Mountains – Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2002 – sind vom Stadtzentrum aus in kurzer Fahrzeit erreichbar und berühmt für ihren lockeren Pulverschnee. Der internationale Flughafen liegt nur wenige Kilometer westlich der Innenstadt, was Salt Lake City zu einem unkomplizierten Start- oder Endpunkt Ihrer USA Reise macht.

Unsere Spezialisten kombinieren die Stadt gerne mit einer Route durch die Canyonlandschaften Utahs – fragen Sie nach Ihrem persönlichen Reisevorschlag.