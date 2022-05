Reisen in den Grand Canyon

Während Jahrmillionen hat sich im Grand Canyon der Colorado River ins Gestein gefressen und so den grössten und beeindruckendsten Canyon der Welt geschaffen. Seit 1979 zum Unesco Weltnaturerbe zählend, zieht der Grand Canyon jährlich mehrere Millionen Besucher an und gehört somit zu einem der meistbesuchten Orte der Welt. Für einen Besuch im Grand Canyon gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ob bei einem Helikopterflug, einer actionreichen Raftingtour auf dem Grund der Schlucht, bei einer gemütlichen Wanderung oder einem Ritt auf einem Maultier entlang des Randes oder tief ins Herz dieses gigantischen Naturwunders, der Grand Canyon beeindruckt und begeistert jeden Besucher. Es gibt verschiedene Ausgangspunkte für die diversen Touren, wobei der South Rim Hauptanziehungspunkt für Besucher ist. Von hier aus hat man die spektakulärsten Ausblicke in den Canyon und hier befinden sich auch die meisten Hotels am Rand des Canyons. Tipps für Wanderwege und Unterkünfte erhalten Sie von unseren USA Reisespezialisten.