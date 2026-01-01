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Scottsdale USA

Reisen nach Scottsdale

Das Wüsten-Ferienziel der USA

Scottsdale liegt direkt an der Grenze zu Phoenix und ist eines der beliebtesten Reiseziele der USA. Preisgekrönten Golfplätze, eine harmonische Mischung aus Architektur und Natur, Relaxen am Pool, Fahrten im Jeep in der Sonoran Desert, Marathon-Shopping-Tour oder eine relaxende Wellness-Behandlung mit alten indianischen Heilmethoden – in Scottsdale ist alles möglich. Die Berge, Flüsse und die üppige, mit Kakteen besetzte Landschaft sind ideal für jede Art von Outdoor Abenteuer. Scottsdale ist auch ein perfekter Ausgangspunkt, um Arizona zu erkunden. Erfahren Sie mehr von unseren USA Reisespezialisten, welche Scottsdale persönlich kennen

Hotel Valley HoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Scottsdale
Dieses moderne Hotel befindet sich in Old Town Scottsdale, nur wenige Gehminuten von zahlreichen Restaurants und...
Andaz Scottsdale Resort & BungalowsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Scottsdale
Dieses schicke Boutiquehotel liegt ca. 10 Fahrminuten nördlich von Old Town Scottsdale.
The Scott Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Scottsdale
Dieses schicke Boutiquehotel liegt im Herzen von Scottsdale. Zum Flughafen von Phoenix sind es ca. 15 km. Die...
Sonesta Suites Scottsdale Gainey RanchHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Scottsdale
Am nördlichen Rand von Scottsdale gelegen. Scottsdale Old Town mit seinen Restaurants und Geschäften ist in knapp 10...
Grand Hyatt Scottsdale Resort
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Scottsdale
Hochaufragende Palmen und vielfältige Kakteen säumen die Pool-Landschaft, die in den Golfferien in Arizona jederzeit...

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