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Tucson USA

Tucson Hotels im Überblick

Traditionelle Universitätsstadt

Als Universitätsstadt mit einer langen Geschichte ist Tucson attraktiv, lebenslustig und einer der kulturell belebtesten Orte im Südwesten. Die zweitgrösste Stadt Arizonas liegt in einem flachen Tal, das von den Bergen im Saguaro Nationalpark gesäumt ist. Tucson vereint indianische, spanische, mexikanische und anglo-amerikanische Traditionen. Ausgeprägte Stadtviertel und Gebäude aus dem 19. Jahrhundert vermitteln ein reiches Gefühl von Gemeinschaft und Geschichte.

Die vielen ausgefallenen Restaurants und Bars lassen Sie nicht vergessen, dass Tucson im Herzen eine Universitätsstadt ist, in der die 45.000 Studenten der University of Arizona (UA) zu Hause sind. Erfahren Sie mehr über Angebote über Tuscon Reisen von unseren USA Experten. Wir beraten Sie gerne kompetent.

Loews Ventana Canyon ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tucson
An erhöhter Hanglage, ca. 10 Fahrminuten ausserhalb von Tucson, liegt dieses Erstklassresort auf einem Plateau am...
La Posada Lodge and CasitasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tucson
Die wunderschöne Lodge befindet sich am Fuss der Catalina Mountains in Tucson. Die Innenstadt ist etwa 12 Fahrminuten...
Tanque Verde Ranch
Preis auf Anfrage
Tucson
Die Dude Ranch liegt direkt beim Saguaro Nationalpark, ca. 1/2 Fahrstunde vom Stadtzentrum Tucsons entfernt.
White Stallion Ranch
Preis auf Anfrage
Tucson
Im Süden Arizonas, am Ortsrand von Tucson und am Fusse der Tucson Mountains gelegen. Der Saguaro Nationalpark ist nur...

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