Tucson Hotels im Überblick
Traditionelle Universitätsstadt
Loews Ventana Canyon Resort
Preis auf Anfrage
Tucson
An erhöhter Hanglage, ca. 10 Fahrminuten ausserhalb von Tucson, liegt dieses Erstklassresort auf einem Plateau am...
La Posada Lodge and Casitas
Preis auf Anfrage
Tucson
Die wunderschöne Lodge befindet sich am Fuss der Catalina Mountains in Tucson. Die Innenstadt ist etwa 12 Fahrminuten...
Tanque Verde Ranch
Preis auf Anfrage
Tucson
Die Dude Ranch liegt direkt beim Saguaro Nationalpark, ca. 1/2 Fahrstunde vom Stadtzentrum Tucsons entfernt.
White Stallion Ranch
Preis auf Anfrage
Tucson
Im Süden Arizonas, am Ortsrand von Tucson und am Fusse der Tucson Mountains gelegen. Der Saguaro Nationalpark ist nur...
Bahamas Ferien
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