Albuquerque ist eine geschäftige Wüstenkreuzung und eine perfekte Mischung aus Stadt und Wildnis mit den rosa Farbtönen der Sandia-Berge bei Sonnenuntergang, dem Rio Grande und den Restaurants der Route 66. Albuquerque ist die grösste Stadt von New Mexiko, und doch kann man das Heulen der Kojoten hören, wenn die Sonne untergeht. Albuquerque bietet gute Wander- und Mountainbikewege vor der Stadt, während die modernen Museen der Stadt die Pueblo-Kultur, die neu-mexikanische Kunst und den Weltraum erkunden. Unsere USA Spezialisten kennen die Region persönlich und verraten Ihnen gerne mehr. Lassen Sie sich beraten.