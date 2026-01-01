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Sedona

Sedona Reisen

Eine spirituelle Reise nach Sedona

Eingebettet in auffällige rote Sandsteinformationen zieht die wahrhaft spektakuläre Landschaft von Sedona seit langem spirituelle Künstler und Heiler an. Viele Menschen sind überzeugt, dass es in diesem Gebiet eine Reihe von Strudeln gibt, die die Energie der Erde ausstrahlen. Sie finden hier alle möglichen alternativen Medikamente und Praktiken, von verjüngender Körperarbeit bis hin zu Workshops über das vergangene Leben.

In Sedona gibt es unzählige Möglichkeiten, um beim Wandern, Mountainbiken und Klettern inmitten dieser Wüstentürme ganz besondere Momente zu erleben. Tipps zu Sedona Reisen und zu einer Weiterreise zum Grand Canyon erhalten Sie von unseren USA Reisespezialisten. Rufen Sie uns an!

L'Auberge de SedonaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sedona
Romantisches, rustikales Erstklasshotel mit bester Sicht auf die umliegenden Felsformationen. Das Sedona Arts Center...
Clear Sky ResortsHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Williams
Das einzigartige Clear Sky Resort befindet sich etwa 25 Fahrminuten südlich vom Grand Canyon Village.

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