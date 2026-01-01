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Santa Fé

Reisen nach Santa Fe

Missionen, Museen und Meow Wolf

Mit einer Höhe von über 2000 Metern über dem Meeresspiegel ist Santa Fe auch die höchstgelegene Hauptstadt des Bundesstaates New Mexico. Am Fusse der Sangre de Cristo-Kette gelegen, ist sie ein fantastischer Ausgangspunkt für Wanderungen, Mountainbiking und Skifahren. Après-Abenteuer, Sie können sich in der von Chile geprägten lokalen Küche verwöhnen lassen, Türkis und Silber direkt bei indianischen Juwelieren auf der Plaza kaufen, bemerkenswerte Kirchen besuchen oder einfach durch jahrhundertealte, von Pappelholz beschattete Gassen schlendern und von einem Umzug hierher träumen. Mehr Infos erhalten Sie von unseren USA Spezialisten. Lassen Sie sich beraten! 

Hilton Santa Fe Historic PlazaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Santa Fe
Im Herzen von Santa Fe gelegen, befindet sich das Hotel ca. 2 Blocks von der historischen Altstadt und der Santa Fe...
Inn of the GovernorsHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Santa Fe
Im Herzen von Santa Fe gelegen, ca. 2 Blocks von der historischen Altstadt, dem Gouverneurs- Sitz und dem „Museum of...

Badeferien in den USA

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Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

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