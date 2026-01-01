Salt Lake City entdecken ab Salt Lake City

Individuelle Anreise nach Salt Lake City. Die Hauptstadt von Utah liegt malerisch zwischen den Wasatch Mountains und dem Great Salt Lake. Die Stadt vereint atemberaubende Natur, spannende Outdoor-Abenteuer und eine lebendige Kulturszene mit erstklassigen Museen, Musik- und Theaterveranstaltungen sowie einer vielseitigen Gastronomie. 4 Nächte im The Peery Salt Lake City o.ä.

Entdecken Sie die Stadt

Beginnen Sie den Tag in einem der geschmackvollsten Frühstückslokale von Salt Lake City. Probieren Sie das Michigan Hash, die French Toast Foolishness, Eggs Benedict oder die beliebten Huevos Mexicanos! Verbringen Sie den Nachmittag im Liberty Park. Geniessen Sie einen Spaziergang auf der malerischen 1.4-Meilen-Runde, unternehmen Sie eine Fahrt mit dem Pedalo auf dem Liberty Park-Teich und vergessen Sie nicht, die Tracy Aviary zu besuchen!

Entdecken Sie das Utah State Capitol, das mit beeindruckender Architektur überzeugt und von seiner Anhöhe aus atemberaubende Panoramablicke über die Stadt. Falls sich die Möglichkeit ergibt, erleben Sie eine Live-Performance im beeindruckenden Eccles Theater im Herzen der Stadt, wo Broadway-Shows, Konzerte und erstklassige Künstler die Bühne zum Leben erwecken. Mit seinem eleganten Design und der hervorragenden Akustik ist es der perfekte Ort für einen unvergesslichen Abend.

bietet. Kein Besuch in Salt Lake City ist komplett ohne einen Abstecher ins Red Iguana, das für einige der beliebtesten mexikanischen Gerichte der Stadt bekannt ist. Ganzjährig voller Geschmack und Lebendigkeit, ist dieses lokale Highlight berühmt für sein preisgekröntes Mole und die lebendige, familienfreundliche Atmosphäre, die jeden Besuch zu einem kleinen Fest macht. 4 Nächte im The Peery Salt Lake City o.ä.