Salt Lake City entdecken ab Salt Lake City
Salt Lake City entdecken ab Salt Lake City
ab CHF 340.– / pro Person
ab/bis Salt Lake City
Highlights:
- Abwechslungsreiche Eindrücke
- Natur und Kultur
- Kulinarische Vielfalt
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Salt Lake City
Individuelle Anreise nach Salt Lake City. Die Hauptstadt von Utah liegt malerisch zwischen den Wasatch Mountains und dem Great Salt Lake. Die Stadt vereint atemberaubende Natur, spannende Outdoor-Abenteuer und eine lebendige Kulturszene mit erstklassigen Museen, Musik- und Theaterveranstaltungen sowie einer vielseitigen Gastronomie. 4 Nächte im The Peery Salt Lake City o.ä.
2. Tag Entdecken Sie die Stadt
Beginnen Sie den Tag in einem der geschmackvollsten Frühstückslokale von Salt Lake City. Probieren Sie das Michigan Hash, die French Toast Foolishness, Eggs Benedict oder die beliebten Huevos Mexicanos! Verbringen Sie den Nachmittag im Liberty Park. Geniessen Sie einen Spaziergang auf der malerischen 1.4-Meilen-Runde, unternehmen Sie eine Fahrt mit dem Pedalo auf dem Liberty Park-Teich und vergessen Sie nicht, die Tracy Aviary zu besuchen!
Entdecken Sie das Utah State Capitol, das mit beeindruckender Architektur überzeugt und von seiner Anhöhe aus atemberaubende Panoramablicke über die Stadt. Falls sich die Möglichkeit ergibt, erleben Sie eine Live-Performance im beeindruckenden Eccles Theater im Herzen der Stadt, wo Broadway-Shows, Konzerte und erstklassige Künstler die Bühne zum Leben erwecken. Mit seinem eleganten Design und der hervorragenden Akustik ist es der perfekte Ort für einen unvergesslichen Abend.
bietet. Kein Besuch in Salt Lake City ist komplett ohne einen Abstecher ins Red Iguana, das für einige der beliebtesten mexikanischen Gerichte der Stadt bekannt ist. Ganzjährig voller Geschmack und Lebendigkeit, ist dieses lokale Highlight berühmt für sein preisgekröntes Mole und die lebendige, familienfreundliche Atmosphäre, die jeden Besuch zu einem kleinen Fest macht. 4 Nächte im The Peery Salt Lake City o.ä.
3. Tag Outdoor-Adventures
Übernahme des Mietwagens und Fahrt zum Utah Olympic Park in Park City. Erleben Sie ein ganz besonderes Outdoor-Abenteuer. Geniessen Sie Aktivitäten wie Ziplining, Bobfahrten und den Olympia Park mit seinen Erinnerungsstücken. Fahren Sie zurück nach Salt Lake City und unternehmen Sie eine Wanderung, Radtour oder eine landschaftlich reizvolle Fahrt im Big Cottonwood Canyon. Wandern Sie zum Lake Mary oder erkunden Sie einen der vielen anderen Wanderwege in dieser wunderschönen Gegend.
Besuchen Sie das Copper Onion für ein genussvolles Abendessen. Das Restaurant bietet eine moderne Interpretation klassischer Comfort-Food-Gerichte und ist bekannt für seine frischen Farm-to-Table-Spezialitäten. Nach einem Tag voller Entdeckungen können Sie im Fisher Brewing Company entspannen. Geniessen Sie bei schönem Wetter den Rooftop-Patio mit perfektem Blick auf die Wasatch Mountains. Mit lokalen Food Trucks vor Ort ist es der ideale Ort, um den Tag in Ruhe Revue passieren zu lassen.
4. Tag Naturwunder und mehr
Fahren Sie am morgen früh zum Antelope Island State Park im Great Salt Lake oder nehmen Sie alternativ an einer geführten Tour teil. Erkunden Sie die einzigartige Landschaft der Insel, geniessen Sie die herrlichen Ausblicke auf den See, beobachten Sie wildlebende Tiere und besuchen Sie das Antelope Island Visitor Center. Rückgabe des Mietwagens. Verbringen Sie einen Nachmittag in Salt Lake City mit Entdeckungen in Wissenschaft, Kunst und Weltraum.
Tauchen Sie ein in urzeitliche Landschaften im Natural History Museum of Utah, bestaunen Sie Kunstwerke aus aller Welt im Utah Museum of Fine Arts und lassen Sie den Tag bei den kosmischen Wundern des Clark Planetarium ausklingen. Salt Lakes erstklassige Live-Musik-Location befindet sich im Herzen der Innenstadt im historischen Union Pacific Building. Erleben Sie eine Band und geniessen Sie einen Drink.
5. Tag Rück- oder Weiterreise
Städtereise ab/bis Salt Lake City
- 4 Nächte im The Peery Salt Lake City oder ähnlichem gehobenen Mitteklassehotel
- 2 Tage Hertz Mietwagen Kategorie Intermediate inkl. Basis-Paket
- Reisedokumentation
- Mahlzeiten
- Aktivitäten
- Nationalpark- und Statepark-Gebühren
- Allfällige Resort Fees
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 340.– / pro Person