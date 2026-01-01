evo Hotel Salt Lake City
Salt Lake City
Beschreibung
Lage
Etwas südlich des Stadtzentrums gelegen. Zum Bahnhof sind es nur ca. 5 Fahrminuten. Der Temple Square im Zentrum der Stadt liegt ca. 3 km entfernt.
Angebot
Das aktive Hotel verfügt über einen Skatepark, Kletterwände, einen Fitnessbereich, Sauna und Yogaraum. Eine Bar, eine Kaffeebar sowie eine Dachterrasse runden das Angebot ab.
Zimmer
Die 50 Zimmer sind funktional und modern gestaltet und bieten kostenloses WIFI.
ab CHF 87.– / pro Person
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