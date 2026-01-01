Outdoor-Abenteuer in Salt Lake City ab Salt Lake City

1 . Tag Salt Lake City Individuelle Anreise nach Salt Lake City, Übernahme des Mietwagens und Fahrt ins Hotel. 3 Nächte im evo Hotel o.ä.

2 . Tag Ab in die Berge Starten Sie mit einem Frühstück im beliebten "Eggs in the City" in Millcreek in den Tag. Anschliessend empfiehlt sich eine Wanderung im Cotton Canyon. Besonders die Route zum Albion Basin und Cecret Lake begeistern mit alpinen Wiesen, kristallklaren Bergseen und eindrucksvollen Ausblicken. Danach geht es weiter mit einem Besuch im Resort Snowbird mit Auffahrt auf den Hidden Peak. Mit der der Snowbird Aerial Tram geht es in rund zehn Minuten auf über 3300 Meter Höhe – dabei werden mehr als 880 Höhenmeter überwunden. Oben angekommen erwartet Sie ein spektakuläres 360-Grad-Panorama über den Little Cottonwood Canyon und die umliegenden Bergketten. Das "The Summit", eines der höchstgelegenen Restaurants Utahs, bietet beeindruckende Architektur und einen atemberaubenden Ausblick, was das Mittagessen auf dem Gipfel zu einem unvergesslichen Moment macht. Zurück in der Stadt lohnt sich das Abendessen im "Franklin Ave Cocktails & Kitchen. Serviert werden kreative Gerichte in stilvoller Atmosphäre. Perfekt für den Ausklang des Tages.

3 . Tag Foto-Highlights und Naturwunder Im Oasis Café wird ein reichhaltiges Frühstück serviert, bevor es weiter in den Big Cottonwood Canyon geht. Dort führt der Weg zum Lake Blanche - das Kronjuwel des Canyons, eingebettet unter hoch aufragenden Gipfeln, die selbst die Schweizer Alpen in den Schatten stellen können. Dieser Wanderweg führt 820 Meter durch die Twin Peaks Wilderness und bietet einen der meistfotografierten Ausblicke der Wasatchkette. Ein Abstecher zu den Donut Falls sorgt im Sommer für Abkühlung und Staunen. An diesem einzigartigen Ort stürzt das Wasser durch ein Loch im Felsen und erzeugt so einen Donut-ähnlichen Effekt. Geniessen Sie am Abend den Sonnenuntergang mit Blick auf die Berge auf der Van Ryder Rooftop Bar im Le Méridien Hotel. Besonders in den Abendstunden bietet sich ein beeindruckendes Farbenstspiel der Gipfel.

4 . Tag Great Salt Lake und Antelope Island Im Marmalade Brunch House werden französisch inspirierte Frühstücksgerichte serviert - ein gelungener Start in diesen Tag. Nur etwa eine Fahrstunde von Salt Lake City entfernt, liegt Antelope Island im Great Salt Lake - ein beliebtes Ziel für Naturfreunde. Die Insel ist bekannt für ihre frei lebenden Bisons, von denen viele bereits vom Auto aus gesichtet werden können. Ein Highlight ist der Frary Peak Trail, der auf den höchsten Punkt der Insel führt und beeindruckende Ausblicke auf den See bietet. Das Besucherzentrum informiert über Tierwelt, Geologie und Geschichte der Region. Für den letzten Abend in Salt Lake City bietet sich ein Besuch im "Sugar House Station" an - einer der neusten Treffpunkte für Kulinarik und Drinks in der Stadt. In dieser modernen Food Hall finden sich zahlreiche Restaurants und Bars unter einem Dach: Von handgebrautem Bier bei "Proper Brewing & Burger" über griechische Spezialitäten bei "Greek Tyrant" bis hin zu Tacos von "Santo Taco" oder edlen Tropfen in der "Cascot Wine Bar".

5 . Tag Rück- oder Weiterreise