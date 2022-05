Südstaaten Reisen

«The Good Old South»

Wie historische Vorkriegsvillen und rustikale Missionskirchen sind die Traditionen im Süden nach wie vor stark, aber die Naturwunder der Region und die fesselnde Unterhaltung in Städten wie Nashville, Charleston, Savannah und New Orleans machen deutlich, wie gerne der Süden Spass hat. Folgen Sie den Spuren der Musikgeschichte bis in den tiefen Süden, besuchen Sie geschichtsträchtige Herrenhäuser und ehemalige Plantagen oder erkunden Sie in den Appalachen den meistbesuchten Nationalpark der USA - den Great Smoky Mountain Nationalpark. «The Good Old South» ist bunt, lebenslustig und sinnlich. Die warme Luft im Süden der USA ist geschwängert vom süssen Duft der Magnolien, den Aromen der Cajun-Küche und den Klängen der allgegenwärtigen Musik, die Weltstars wie Elvis Presley und Louis Armstrong hervorgebracht hat. Geniessen Sie den Blues und den Jazz des Südens, beobachten Sie Alligatoren in den Sümpfen und bestaunen sie die grossen Rauchberge. Entspannen Sie sich ausserdem an einem der wunderschönen, feinsandigen Strände der Atlantikküste oder geniessen Sie einfach die würzig, lokale Küche und charmante, gastfreundliche Art der Einheimischen im «Land of Dixie». Willkommen im tiefen Süden der USA - «Let the good times roll»! Lassen Sie sich von unseren Spezialisten eine individuelle Reise in die Südstaaten zusammenstellen.

Die beste Reisezeit für die Südstaaten

Die beste Reisezeit für die Südstaaten liegt zwischen März und Mai, wenn das Wetter warm und sonnig ist und die Nächte angenehm kühl sind. Wenn man sich bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht wohl fühlt, sollte man die Monate Juli und August am besten vermeiden. In den Monaten September und Oktober verabschieden sich die hohen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit von ihren Höchstwerten. In den Monaten Juni bis November besteht die Gefahr gelegentlicher Wirbelstürme, insbesondere entlang der Küsten. Prüfen Sie unsere Klimatabellen auf unserer Seite mit den besten Reisezeiten für die USA.