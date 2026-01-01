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Charlotte entdecken

Sport, Einkaufen und Kultur im Süden der USA

North Carolina bietet alle Zutaten für perfekte Ferien! Die pulsierende Metropole Charlotte bietet ein umfangreiches Kulturprogramm mit unzähligen Museen, exzellente Restaurants und lädt zum Shoppen und Bummeln ein. Auch für Sportfans bietet die Stadt einige Highlights - NHL, NBA sowie NASCAR sind hier vertreten. 

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Charlotte
Das Hotel liegt im Zentrum von Charlotte. Das Kongresszentrum und viele Freizeitattraktionen sind unweit vom Hotel...

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