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Chattanooga Reisen

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Ferien im malerischen Chattanooga

In malerischer Landschaft eingebettet in eine Flussschleife des Tennessee River und nur zwei Fahrtstunden vom Flughafen Atlanta entfernt, bietet Chattanooga einzigartige Attraktionen. Die trolleyähnliche Schrägbahn, die Incline Railway, erklimmt den steilen Aussichtsberg, bevor sie den Ruby Falls Wasserfall und Rock City erreicht, wo sie eine weite Aussicht, Sandsteinformationen und Gärten bietet. Der Point Park, ebenfalls auf dem Aussichtspunkt, markiert den Ort einer Bürgerkriegsschlacht, der jetzt im Battles for Chattanooga Museum geehrt wird. Unsere Chattanooga-Spezialisten stellen Ihnen gerne eine individuelle Reise gemäss Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammen.

The Chattanoogan HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Chattanooga
Das Chattanoogan Hotel liegt im von Kunst, Kultur und Unterhaltung geprägtem South Side District, am Rande der...
Hilton Garden Inn Chattanooga DowntownHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Chattanooga
Zentral in Chattanooga gelegen, nur wenige Schritte von diversen Restaurants entfernt.

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