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Hot Springs, Südstaaten, USA 

Hot Springs Reisen

Ferien im historischen Hot Springs

Die historische Stadt Hot Springs in Arkansas, nur 88 Kilometer von Little Rock entfernt, ist ein erstklassiges Wochenendziel für Familien, Paare oder Alleinreisende und bietet eine Vielzahl von grossartigen Mahlzeiten, lokalen Leckereien und natürlich heissen Quellen. Hot Springs hat für jeden Besucher etwas zu bieten; Naturliebhaber werden dort ebenso stundenlang Freude finden wie Historiker, Antiquitätenhändler und Shopaholics. Die meisten Attraktionen befinden sich direkt an der Central Avenue im historischen Viertel von Hot Springs.

In diesem zentralen Bereich finden Sie Wanderwege, die Sie auf den Berg führen, Kunstveranstaltungen wie das Dokumentarfilmfestival, Einkaufsmöglichkeiten, Besucherinformationszentren und das, wofür Hot Springs berühmt ist - die Badehäuser. Welche Unterkunft Ihre Wünsche am besten abdeckt, erfahren Sie von unseren USA Spezialisten, fragen Sie uns an!

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