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Vacherie, Südstaaten, USA

Vacherie Hotels: unsere Auswahl

Ferien im ikonischen Vacherie

In Vacherie finden Sie das ikonischste aller amerikanischen Plantagenhäuser, die Oak Alley. Aber das ist noch nicht alles. In Vacherie befindet sich die Laura Plantage in wunderschöner Umgebung, in der Sie etwas über die kreolische Kultur und das Sklavenleben erfahren können. Es gibt auch die 1.000 Hektar grosse St. Joseph-Plantage und den Evergreen mit seinen 37 historischen Gebäuden, darunter 22 Sklavenhütten.

Ob flussaufwärts oder flussabwärts, die Plantagen entlang der Great River Road bieten dem Reisenden eine unvergessliche Gelegenheit, einen Schritt in die Vergangenheit zu machen und an diesen und anderen historischen Orten ein Stück amerikanische Geschichte zu berühren.

Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know How und lassen Sie sich beraten.

Oak Alley PlantationHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Vacherie
Das bekannteste Herrenhaus des Südens befindet sich zwischen den historischen Städten New Orleans und Baton Rouge....

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