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Myrtle Beach, Südstaaten, USA

Myrtle Beach Reisen

Ferien am langen Strand von Myrtle Beach

Schon mit dem ersten Schritt in den warmen weissen Sand, dem ersten Blick auf den glitzernden Atlantik, dem ersten vom Meer her wehenden Windstoss fühlen Sie sich in Myrtle Beach wie zu Hause. Mit nahezu 100 Kilometern Sandstrand bietet die Gegend rund um Myrtle Beach ein breites Angebot an Attraktionen für die ganze Familie. Natürlich kommen aber auch die Nachtschwärmer und Sportler nicht zu kurz, denn Myrtle Beach ist ebenfallsfür seine Restaurants und Bars, sowie die unzähligen Aktivitäten, wie Fischen, Wandern oder Biken bekannt.

Unsere USA-Spezialisten sind voraus geflogen und haben die besten Hotels auf Myrtle Beach für Sie inspiziert – gerne beraten wir Sie persönlich!

Hilton Myrtle Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Myrtle Beach
Das Hotel liegt am Nordende von Myrtle Beach, in der Nähe zahlreicher Attraktionen. Der Strand befindet sich gleich...
Westgate Myrtle Beach Oceanfront ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Myrtle Beach
Direkt am Strand von Myrtle Beach sowie neben dem «Family Kingdom Amusement Park» gelegen.
Marriott Resort & Spa at Grande Dunes
Preis auf Anfrage
Myrtle Beach
Direkt am Strand des Myrtle Beach im US-Bundesstaat South Carolina befindet sich das Golfhotel Marriott at Grande...

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