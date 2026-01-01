Savannah ist eine der romantischsten Städte der Vereinigten Staaten. Reisen Sie zurück zu den Anfängen der amerikanischen Geschichte, welche hier noch heute erlebbar ist. Mit rund 22 quadratischen, von Eichen beschatteten Stadt-Parks, historischen Monumenten, kleinen Boutiquen und gut erhaltenen Häusern aus der Kolonialzeit ist Savannah weltbekannt für seine Schönheit und einzigartigen Charme. Lassen Sie sich von der herzlichen Gastfreundschaft der Leute verwöhnen und fühlen Sie sich wie zu Hause in einer Stadt, die Sie nie vergessen werden. Unsere USA-Spezialisten kennen sich persönlich vor Ort aus und helfen Ihnen gerne, Ihre Träume wahr werden zu lassen!