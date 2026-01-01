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Savannah, Südstaaten, USA

Savannah Hotels im Überblick

Ferien im romantischen Savannah

Savannah ist eine der romantischsten Städte der Vereinigten Staaten. Reisen Sie zurück zu den Anfängen der amerikanischen Geschichte, welche hier noch heute erlebbar ist. Mit rund 22 quadratischen, von Eichen beschatteten Stadt-Parks, historischen Monumenten, kleinen Boutiquen und gut erhaltenen Häusern aus der Kolonialzeit ist Savannah weltbekannt für seine Schönheit und einzigartigen Charme. Lassen Sie sich von der herzlichen Gastfreundschaft der Leute verwöhnen und fühlen Sie sich wie zu Hause in einer Stadt, die Sie nie vergessen werden. Unsere USA-Spezialisten kennen sich persönlich vor Ort aus und helfen Ihnen gerne, Ihre Träume wahr werden zu lassen!

The Brice - a Kimpton HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Savannah
Das Hotel liegt im historischen Zentrum von Savannah nur wenige Schritte von der ikonischen River Street entfernt.
River Street InnHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Savannah
Mitten im Zentrum von Savannah gelegen befindet sich das Hotel in unmittelbarer Umgebung des Zollamtes der USA und...

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

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Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

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