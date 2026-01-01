Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen
hero background

Die Outer Banks in North Carolina

Charmante Region mit idyllischen Küsten und goldenen Stränden

An der Atlantikküste liegend, findet man hier ein Highlight, das es so kein zweites Mal in den USA gibt: die vorgelagerte Inselkette der Outer Banks. An ihren kilometerlangen, weissen Sandstränden findet man Erholung pur inmitten unberührter Natur. Naturschutzgebiete mit freilaufenden Wildpferden und pittoreske Leuchttürme wechseln sich mit kleinen Badeorten ab und geben diesem Paradies abseits vom Massentourismus seinen ganz besonderen Charme. Wie wäre es mit einem romantischen Picknick am Strand oder einer Kajaktour in der untergehenden Abendsonne?

Wer noch mehr Ruhe sucht, kann auch mit der Fähre zu einer der kleineren Inseln im Süden übersetzen. Und wer weiss, vielleicht begleitet Sie ja eine Gruppe Delfine während Ihrer Überfahrt.

Aber auch wer genug vom «Seele baumeln lassen» hat kommt hier voll auf seine Kosten: Vom Baden über Tauchen, Angeln, Segeln, Reiten, Radfahren, Drachenfliegen, Golfen - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch für Kinder bieten die Outer Banks, neben einer über 300 km langen natürlichen Sandkiste, genügend Aktivitäten, so dass keine Langeweile aufkommt. Insbesondere das KOA Resort in Rodanthe bietet neben Camper-Stellplätzen und Cabins, einem abgeflachten Swimmingpool, Wasserrutschen, Hüpfkissen, Kinderbetreuung für die Kleinen, sowie Sauna, Jacuzzi und Pool-Café für die Grossen, alles, was die Familie für einen unvergesslichen Urlaub braucht.

First Colony InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nags Head
Das Hotel liegt in Nags Head auf den Outer Banks. Zum Strand sind es ca. 500 m. Das North Carolina Aquarium befindet...
Hilton Garden Inn Outer BanksHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kitty Hawk
Das Hotel liegt auf den Outer Banks ca. 8 km vom Wrights Brothers Monument entfernt. Die Strände befinden sich nur...

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren