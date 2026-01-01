An der Atlantikküste liegend, findet man hier ein Highlight, das es so kein zweites Mal in den USA gibt: die vorgelagerte Inselkette der Outer Banks. An ihren kilometerlangen, weissen Sandstränden findet man Erholung pur inmitten unberührter Natur. Naturschutzgebiete mit freilaufenden Wildpferden und pittoreske Leuchttürme wechseln sich mit kleinen Badeorten ab und geben diesem Paradies abseits vom Massentourismus seinen ganz besonderen Charme. Wie wäre es mit einem romantischen Picknick am Strand oder einer Kajaktour in der untergehenden Abendsonne?

Wer noch mehr Ruhe sucht, kann auch mit der Fähre zu einer der kleineren Inseln im Süden übersetzen. Und wer weiss, vielleicht begleitet Sie ja eine Gruppe Delfine während Ihrer Überfahrt.

Aber auch wer genug vom «Seele baumeln lassen» hat kommt hier voll auf seine Kosten: Vom Baden über Tauchen, Angeln, Segeln, Reiten, Radfahren, Drachenfliegen, Golfen - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch für Kinder bieten die Outer Banks, neben einer über 300 km langen natürlichen Sandkiste, genügend Aktivitäten, so dass keine Langeweile aufkommt. Insbesondere das KOA Resort in Rodanthe bietet neben Camper-Stellplätzen und Cabins, einem abgeflachten Swimmingpool, Wasserrutschen, Hüpfkissen, Kinderbetreuung für die Kleinen, sowie Sauna, Jacuzzi und Pool-Café für die Grossen, alles, was die Familie für einen unvergesslichen Urlaub braucht.