New Jersey - Garden State Highlights ab Newark Airport

1-2 . Tag Jersey City Individuelle Anreise nach Jersey City. Der Flughafen Newark liegt nur ca. 15 Fahrminuten entfernt. Jersey City überzeugt mit einer modernen Waterfront, die beeindruckende Ausblicke auf die Skyline von Manhattan bietet. Im Liberty State Park besteht zudem direkter Zugang zu Liberty Island und Ellis Island. Ergänzt wird das Stadtbild durch eine wachsende Food- und Kulturszene mit zahlreichen lokalen Anbietern. 2 Nächte im Canopy by Hilton Jersey City Arts District o.ä.

3 . Tag Princeton (ca. 80 km) Die Fahrt von Jersey City nach Princeton führt aus der urbanen Dynamik der New Yorker Metropolregion in eine deutlich ruhigere, grünere Umgebung im Herzen von New Jersey. Unterwegs verändert sich die Landschaft zunehmend von dicht bebauten Stadtgebieten hin zu Vororten, Parks und weitläufigen Grünflächen, bis schliesslich die traditionsreiche Universitätsstadt Princeton erreicht wird. Princeton selbst ist vor allem als Heimat der renommierten Princeton University bekannt, einer der ältesten und angesehensten Universitäten der USA. Der Campus beeindruckt mit historischer Architektur, gepflegten Grünanlagen und einer besonderen akademischen Atmosphäre, die das Stadtbild massgeblich prägt. Neben der Universität bietet Princeton eine charmante Innenstadt mit kleinen Boutiquen, Cafés, Buchläden und Restaurants, die zum Bummeln einlädt. 1 Nacht im Graduate by Hilton Princeton o.ä.

4 . Tag Morristown (ca. 70 km) Die Weiterfahrt von Princeton nach Morristown führt durch die abwechslungsreiche Landschaft New Jerseys und verbindet zwei historisch bedeutende Orte des Bundesstaates. Morristown ist ein geschichtsträchtiger Ort mit enger Verbindung zur amerikanischen Unabhängigkeitsgeschichte und spielte eine wichtige Rolle während des Revolutionskriegs. Zu den Highlights zählt insbesondere der Morristown National Historical Park, der mehrere historische Stätten umfasst und spannende Einblicke in die Geschichte der USA bietet. 1 Nacht im Best Western Plus Morristown Inn o.ä.

5-6 . Tag Atlantic City (ca. 210 km) Die heutige Etappe endet an der lebhaften Atlantikküste. In Atlantic City angekommen, steht der berühmte Boardwalk im Mittelpunkt, der Strand und Promenade auf einzigartige Weise verbindet und das Herz der Stadt bildet. Die Destination ist bekannt für ihre besondere Mischung aus Küstenflair, Entertainment, Shows und Casino-Erlebnissen. Ergänzt wird das Angebot durch eine vielfältige Kulinarik- und Shopping-Szene, die von lokalen Restaurants bis hin zu grossen Outlet-Shoppingmalls reicht. Optional lassen sich Highlights wie der Steel Pier mit seinen Attraktionen direkt am Meer, die beeindruckende Skulptur „Lucy the Elephant“ in Margate City oder das charmante Historic Smithville Village im Umland ins Besichtigungsprogramm einbinden. 2 Nächte im Hard Rock Hotel & Casino o.ä.

7-8 . Tag Cape May (ca. 80 km) Die Fahrt von Atlantic City nach Cape May führt entlang der Küste von New Jersey und bietet bereits unterwegs schöne Ausblicke auf Dünenlandschaften, kleine Küstenorte und das Atlantikpanorama. Nach etwa einer Stunde Fahrt erreicht man Cape May, einen der charmantesten und historischsten Badeorte der USA. Cape May ist bekannt für seine hervorragend erhaltene viktorianische Architektur, die der Stadt einen einzigartigen, fast märchenhaften Charakter verleiht. Im historischen Stadtzentrum finden Sie bunte Häuserfassaden, kleine Boutiquen, Cafés und Restaurants. Zu den Highlights zählt das Cape May Lighthouse im Cape May Point State Park, von dem aus sich ein weiter Blick über Küste und Meer bietet. Ebenso beliebt sind die langen Sandstrände, die zu Spaziergängen und entspanntem Baden einladen. Auf einer Bootstour haben Sie die Möglichkeit Delfine vor der Küste zu beoachten. 2 Nächte im The Star Inn o.ä.

9 . Tag Asbury Park (ca. 175 km) Die heutige Route verbindet den historischen Süden des Bundesstaates mit der lebendigen Musik- und Kulturszene der zentralen Jersey Shore. Asbury Park ist ein ikonischer Küstenort, der vor allem für seine kreative und musikalische Atmosphäre bekannt ist. Das Herzstück bildet die Boardwalk-Promenade mit Strandzugang, kleinen Shops, Cafés und Kunstinstallationen. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren zu einem angesagten Hotspot für Kunst, Kultur und Live-Musik entwickelt. Zu den Highlights zählen der legendäre Asbury Park Boardwalk sowie das historische Paramount Theatre Gebäude direkt am Meer. Besonders bekannt ist die Stadt auch für ihre Musikgeschichte und die Live-Musikszene, die zahlreiche Bars und Venues prägt. 1 Nacht im The Ashbury Hotel o.ä.

10 . Tag Newark (ca. 80 km) / Rück- oder Weiterreise In knapp einer Stunde erreichen Sie den Flughafen Newark. Rück- oder Weiterreise