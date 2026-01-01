1-2 . Tag Philadelphia Individuelle Anreise nach Philadephia. Philadelphia ist die grösste Stadt im Bundesstaat Pennsylvania und gilt als eine der historisch bedeutendsten Städte der USA. Sie spielte eine zentrale Rolle in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung und war im 18. Jahrhundert sogar kurzzeitig die Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Hier wurde 1776 die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet und später auch die Verfassung der USA ausgearbeitet. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählt insbesondere die historische Altstadt mit der Independence Hall, wo die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet wurde, sowie die nahegelegene Liberty Bell, eines der bekanntesten Symbole der amerikanischen Freiheit. Ein weiteres Highlight ist das Philadelphia Museum of Art, das nicht nur eine bedeutende Kunstsammlung beherbergt, sondern auch für die berühmten „Rocky Steps“ bekannt ist. Ebenfalls lohnend ist ein Besuch des lebhaften Reading Terminal Market, einer der ältesten öffentlichen Märkte des Landes mit vielfältigem Streetfood und regionalen Spezialitäten. 2 Nächte im Canopy by Hilton Philadelphia Center City o.ä.

3-4 . Tag Atlantic City Der New Jersey Transit Train bringt Sie von der William H. Gray III 30th Street Station, dem Hauptbahnhof Philadelphias, bequem in ca. 1.5 Stunden nach Atlantic City. Atlantic City ist eine lebendige Küstenstadt im US-Bundesstaat New Jersey, die vor allem für ihre Kombination aus Strand, Entertainment und Casino-Resorts bekannt ist. Die Stadt gilt als „Las Vegas der Ostküste“ und verbindet klassische Badeort-Atmosphäre mit urbanem Freizeitangebot direkt am Atlantik. Zu den wichtigsten Highlights zählt der berühmte Atlantic City Boardwalk, eine der ältesten und längsten Strandpromenaden der Welt, die sich entlang des Strandes mit Shops, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten erstreckt. Die langen Sandstrände laden zum Entspannen und zu klassischen Strandaktivitäten ein. Weitere Highlights sind die Casino-Resorts mit Shows, Konzerten und Nightlife, das historische Absecon Lighthouse mit Panoramablick über Küste und Stadt sowie die Tanger Outlets („The Walk“) für Shopping-Fans. 2 Nächte im Ocean Casino Resort o.ä.

5-7 . Tag New York City Im Verlaufe des Vormittags geht die Fahrt mit dem New Jersey Transit Train zurück nach Philadelphia, wo Sie in den Amtrak Zug umsteigen. Dieser bringt Sie in gut 1.5 Stunden direkt ins Herz von Manhattan. Manhattan ist das pulsierende Herz von New York City und einer der bekanntesten Stadtteile der Welt. Die Insel im Hudson River steht für eine einzigartige Mischung aus ikonischer Skyline, weltberühmten Sehenswürdigkeiten, Kultur, Shopping und urbanem Leben in seiner intensivsten Form. Zu den Highlights zählen der Times Square mit seinen leuchtenden Werbetafeln, der Central Park als grüne Oase mitten in der Stadt sowie das Empire State Building und das One World Trade Center mit spektakulären Aussichtsplattformen. Ebenso prägend sind Stadtviertel wie SoHo, Greenwich Village und Chinatown, die mit ihrem jeweils eigenen Charakter zum Entdecken einladen. Kulturell bietet Manhattan eine aussergewöhnliche Vielfalt mit Museen wie dem Metropolitan Museum of Art oder dem Museum of Modern Art sowie unzähligen Broadway-Shows im Theater District. Ergänzt wird das Erlebnis durch Shopping auf der Fifth Avenue, zahlreiche Rooftop-Bars und ein kulinarisches Angebot aus aller Welt. 3 Nächte im Hotel Kixby o.ä.

8 . Tag Rück- oder Weiterreise