Highland Lake Inn
East Andover
Beschreibung
Lage
Einen Steinwurf vom sauberen Highland Lake mit schönem Strand entfernt. In der Umgebung gibt es unzählige Möglichkeiten für sportliche oder kulturelle Aktivitäten. Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten.
Angebot
Frühstücksraum. Kayak- und Veloverleih.
Zimmer
Die 10 Zimmer haben alle einen unterschiedlichen Charakter mit sehr viel Liebe zum Detail. Alle Zimmer sind mit Bad, TV und WLANAnschluss ausgestattet.
Unsere Meinung
Das Highland Lake Inn besticht durch seine traumhafte und romantische Lage, sowie durch den herzlichen Service.
Preis auf Anfrage
Loading map...