Beschreibung

Lage Einen Steinwurf vom sauberen Highland Lake mit schönem Strand entfernt. In der Umgebung gibt es unzählige Möglichkeiten für sportliche oder kulturelle Aktivitäten. Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten.

Angebot Frühstücksraum. Kayak- und Veloverleih.

Zimmer Die 10 Zimmer haben alle einen unterschiedlichen Charakter mit sehr viel Liebe zum Detail. Alle Zimmer sind mit Bad, TV und WLANAnschluss ausgestattet.