Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

The Manor on Golden Pond

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Meredith

Ein Geheimtipp für einen romantischen Aufenthalt.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt am Squam Lake, etwa 2 Stunden von Boston entfernt. Das Herrenhaus wurde in den 1920er-Jahren erbaut und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.
Angebot
Ein exklusives Restaurant (bestimmte Öffnungszeiten) und ein beheizbarer Aussenpool mit Terrasse (saisonal) sowie ein Tennisplatz stehen zur Verfügung. Diverse Wassersportarten und Golf werden in der Umgebung angeboten.
Zimmer
Die 24 Zimmer befinden sich im Haupthaus oder im Anbau und sind individuell und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet, unter anderem mit Bademänteln und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen