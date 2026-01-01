The Manor on Golden Pond
Meredith
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt am Squam Lake, etwa 2 Stunden von Boston entfernt. Das Herrenhaus wurde in den 1920er-Jahren erbaut und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.
Angebot
Ein exklusives Restaurant (bestimmte Öffnungszeiten) und ein beheizbarer Aussenpool mit Terrasse (saisonal) sowie ein Tennisplatz stehen zur Verfügung. Diverse Wassersportarten und Golf werden in der Umgebung angeboten.
Zimmer
Die 24 Zimmer befinden sich im Haupthaus oder im Anbau und sind individuell und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet, unter anderem mit Bademänteln und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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