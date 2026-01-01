Beschreibung

Lage Das Hotel liegt am Squam Lake, etwa 2 Stunden von Boston entfernt. Das Herrenhaus wurde in den 1920er-Jahren erbaut und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.

Angebot Ein exklusives Restaurant (bestimmte Öffnungszeiten) und ein beheizbarer Aussenpool mit Terrasse (saisonal) sowie ein Tennisplatz stehen zur Verfügung. Diverse Wassersportarten und Golf werden in der Umgebung angeboten.