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The Inn at Mill Falls

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Meredith

Das historische Gebäude besticht durch seine traumhafte Lage, sowie durch den herzlichen Service.

Beschreibung

Lage
Die ehemalige Leinenweberei aus dem 19. Jahrhundert, bietet einen atemberaubenden Blick auf die Meredith Bay. Über eine überdachte Brücke überqueren Sie den 12 Meter hohen Wasserfall und gelangen zum historischen Marktplatz.
Angebot
Innenpool, Fitnessraum, Gemeinschaftsraum mit Computer-Station.
Zimmer
Die 54 bequemen Zimmer sind mit Holzmöbeln, einer Sitzecke, einem Kühlschrank, TV und kostenlosem WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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