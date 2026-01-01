The Inn at Pleasant Lake
New London
Beschreibung
Lage
Einige Meter vom Privatstrand am Pleasent Lake in einer parkähnlichen Anlage.
Angebot
Restaurant, Gemeinschaftsräume mit Spielen & Bibliothek, Gästecomputer, Outdoor Patio, Fitnessraum, Volleyball, Wassersportmöglichkeiten.
Zimmer
12 hübsch eingerichtete Zimmer ausgerüstet mit WLAN, Haartrockner, Klimaanlage, Privatbad.
Unsere Meinungen
Wunderschön gelegenes Inn, mit viel Charme, einem exzellenten Koch und familiärem Service. Ideal für Naturliebhaber und aktive Gäste, die auch mal gerne die Seele baumeln lassen.
Preis auf Anfrage
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