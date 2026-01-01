Beschreibung

Lage Ein echtes Country Inn auf einem Hügel gelegen mit Blick auf den Ort, eingebettet in die traumhafte Landschaft der White Mountains.

Angebot Die Unterkunft bietet ein Restaurant, ein kleines Hallenbad mit Jacuzzi, einen Aussenpool (saisonal), einen Fitnessraum, ein Spa sowie einen Garten mit Feuerstelle.