Christmas Farm Inn & Spa
Jackson
Beschreibung
Lage
Ein echtes Country Inn auf einem Hügel gelegen mit Blick auf den Ort, eingebettet in die traumhafte Landschaft der White Mountains.
Angebot
Die Unterkunft bietet ein Restaurant, ein kleines Hallenbad mit Jacuzzi, einen Aussenpool (saisonal), einen Fitnessraum, ein Spa sowie einen Garten mit Feuerstelle.
Zimmer
Die 41 Zimmer unterschiedlicher Kategorien sind auf mehrere Gebäude aufgeteilt und individuell und rustikal eingerichtet. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage
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