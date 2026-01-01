Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Christmas Farm Inn & Spa

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Jackson

Ein traditionsreiches Inn für Reisende, die sich in kleineren, persönlicheren Unterkünften wohlfühlen.

Beschreibung

Lage
Ein echtes Country Inn auf einem Hügel gelegen mit Blick auf den Ort, eingebettet in die traumhafte Landschaft der White Mountains.
Angebot
Die Unterkunft bietet ein Restaurant, ein kleines Hallenbad mit Jacuzzi, einen Aussenpool (saisonal), einen Fitnessraum, ein Spa sowie einen Garten mit Feuerstelle.
Zimmer
Die 41 Zimmer unterschiedlicher Kategorien sind auf mehrere Gebäude aufgeteilt und individuell und rustikal eingerichtet. WLAN gratis.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen