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North Conway Grand Hotel

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North Conway

Gemütliches Hotel im alpinen Stil, welches viel Abwechslung für Familien bietet.

Beschreibung

Lage
Mit seiner Lage im Herzen von North Conway , befindet sich die Unterkunft in unmittelbarer Nähe zu den White Mountains.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, ein Bistro, ein Hallenbad, ein beheizbarer Aussenpool und Kinderpool (saisonal), Jacuzzis, ein Fitnessraum, eine Sauna sowie ein kleines Spa.
Zimmer
Die 200 grosszügig geschnittenen und klassisch, in warmen Farben gehaltenen Zimmer verfügen über Mini-Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeekocher und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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