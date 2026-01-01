Beschreibung

Lage Mit seiner Lage im Herzen von North Conway , befindet sich die Unterkunft in unmittelbarer Nähe zu den White Mountains.

Angebot Zur Ausstattung gehören ein Restaurant, ein Bistro, ein Hallenbad, ein beheizbarer Aussenpool und Kinderpool (saisonal), Jacuzzis, ein Fitnessraum, eine Sauna sowie ein kleines Spa.