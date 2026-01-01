Beschreibung

Lage Das Resort befindet sich an wunderschöner Lage; dort, wo der Kennebunk River in den Atlantik mündet. Das Städtchen Kennebunkport mit diversen Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten liegt in Gehdistanz.

Angebot Den Gästen werden ein Restaurant, eine Pool-Bar und Grill (saisonal), ein beheizter Aussenpool und diverse Aktivitäten zu Land und zu Wasser geboten.