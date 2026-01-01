Nonantum Resort
Kennebunkport
Beschreibung
Lage
Das Resort befindet sich an wunderschöner Lage; dort, wo der Kennebunk River in den Atlantik mündet. Das Städtchen Kennebunkport mit diversen Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten liegt in Gehdistanz.
Angebot
Den Gästen werden ein Restaurant, eine Pool-Bar und Grill (saisonal), ein beheizter Aussenpool und diverse Aktivitäten zu Land und zu Wasser geboten.
Zimmer
Die 109 Zimmer sind auf zwei Gebäude verteilt und gemütlich mit Kaffeekocher und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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